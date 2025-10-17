Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Gerhard Schröder verteidigt Bau von Nord Stream 2

vor einer Stunde

Kleines Kätzchen fährt als blinder Passagier von Hannover nach Bochum

vor 2 Stunden

Kometen „Swan“ und „Lemmon“ fliegen am Nachthimmel

vor 2 Stunden

„Hitlergruß“-Collage: Politiker Bystron verurteilt - Strafe von über 11.000 Euro

vor 3 Stunden

„Massaker“ - Erzieherinnen schildern Messerattacke auf Kleinkinder in Aschaffenburg

vor 4 Stunden

Sondervermögen: Bundesrat beschließt Regelungen für 100-Milliarden-Paket für Länder

vor 4 Stunden

Mitgliederzahl der AfD steigt auf 70.000

vor 5 Stunden

VW-Konzernchef Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werden

vor 5 Stunden

Pharmaunternehmen Merck schließt Abkommen mit den USA und wird von Zöllen befreit

vor 5 Stunden

Italien: Anschlag auf Auto eines Journalisten

Logo Epoch Times
Landgericht Hamburg

Früherer Bundeschef von Polizeigewerkschaft in Hamburg wegen Betrugs verurteilt

Der ehemalige Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, André Schulz, ist zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, ein Gehalt in Höhe von 75.000 Euro zu Unrecht bezogen zu haben.

top-article-image

Polizei (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der ehemalige Vorsitzende des Bunds deutscher Kriminalbeamter, André Schulz, ist am Freitag vom Landgericht Hamburg wegen Betrugs zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Gehalt zu Unrecht bezogen

Die Kammer sah es nach Angaben einer Gerichtssprecherin als erwiesen an, dass der Beschuldigte während seiner Amtszeit als Bundeschef der Polizeigewerkschaft rund drei Jahre lang zu Unrecht Gehalt für eine Teilzeitbeamtenstelle beim Hamburger Landeskriminalamt bezogen hatte. Der Schaden betrug etwa 75.000 Euro.
Der Tatzeitraum erstreckte sich auf die Jahre 2014 bis 2017. Von der Strafe gelten laut Gericht vier Monate wegen einer rechtsstaatswidrigen überlangen Verfahrensdauer als bereits vollstreckt. Anklage in dem Fall erhob die Staatsanwaltschaft bereits im April 2020, also vor mehr als fünf Jahren. Das Gericht ordnete außerdem die Einziehung sogenannten Wertersatzes in Höhe des Tatertrags von knapp 75.200 Euro an.
Mehr dazu
Die Betrugsvorwürfe waren 2017 bekannt geworden, Schulz trat im Mai 2018 nach der Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen zurück. Laut Anklage hatte er für die Dauer seiner bezahlten Amtszeit als Gewerkschaftschef mit dem Landeskriminalamt eine Teilzeitregelung vereinbart, ohne die entsprechende Arbeitszeit zu erbringen.
Demnach soll Schulz das Modell beantragt haben, um eine Minderung von Ruhestandsbezügen zu verhindern.
Das Urteil entsprach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Schulz selbst bestritt die Vorwürfe stets, seine Verteidigung beantragte Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Rechtsmittel sind möglich.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.