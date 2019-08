Infratest: Union und Grüne weiterhin gleichauf – SPD hinter AfD

In der aktuellen „Sonntagsfrage“ des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap liegt die Union in der Wählergunst weiterhin gleichauf mit den Grünen. Im „Deutschlandtrend“ im Auftrag der ARD-Tagesthemen, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, kommt die Union im Vergleich zur letzten Umfrage vom 25. Juli unverändert auf 26 Prozent der Stimmen. Die Grünen bleiben ebenso unverändert ebenfalls bei 26 Prozent.

Die SPD verliert dagegen einen Prozentpunkt und kommt auf 12 Prozent der Stimmen. Die AfD legt im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozentpunkte zu und kommt auf 14 Prozent. Die FDP verliert dagegen einen Prozentpunkt und liegt nun bei 8 Prozent.

Die Linkspartei verliert ebenfalls einen Prozentpunkt und kommt auf 7 Prozent der Stimmen. Für eine der sonstigen Parteien würden sich 7 Prozent der Befragten entscheiden.

Für die Erhebung befragte Infratest dimap für die ARD-Tagesthemen im Zeitraum vom 29. bis zum 31. Juli 2019 insgesamt 1.503 Wahlberechtigte. Die Fragestellung lautete: „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?“ (dts)