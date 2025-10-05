Logo Epoch Times

vor 26 Minuten

Bundeswehr bekommt 20 neue Eurofighter für 3,75 Milliarden Euro

vor einer Stunde

Prosit auf Perfektion: Rekord-Bayern in bester Wiesn-Laune

vor einer Stunde

Pistorius für mehr staatlichen Einfluss in der Rüstungsindustrie

vor einer Stunde

Sturmtief lässt zum Wochenbeginn nach - Schnee in den Alpen

vor 2 Stunden

Ballons von Zigaretten-Schmugglern stoppen Flugverkehr in Vilnius

vor 2 Stunden

München: Unbekannte legen Feuer an CSU-Parteizentrale

vor 2 Stunden

INSA: Regierungsparteien auf Rekordtief

vor 3 Stunden

Oktoberfest-Bilanz: 6,5 Millionen Besucher und ebenso viel Maß Bier

vor 4 Stunden

IT-System am Flughafen BER nach Cyberattacke repariert

vor 4 Stunden

Nach Wahlsieg in Tschechien: Babis kündigt Gespräche mit Staatschef an

Logo Epoch Times
Beratung im Bundestag verschoben

Söder wettert gegen „Wischiwaschi-Wehrpflicht“

In der Union gibt es massive Widerstände gegen die Wehrdienstpläne des Verteidigungsministers. Die Bundestagsberatungen sollen nun erst übernächste Woche starten. Und der CSU-Chef legt noch mal nach.

top-article-image

An der Wehrpflicht führt kein Weg vorbei, meint nicht nur der CSU-Chef.

Foto: Pia Bayer/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

CSU-Chef Markus Söder hat seine Kritik am neuen Wehrdienstgesetz aus dem Haus von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verschärft. In der „Bild am Sonntag“ verlangte er eine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht.
„An der Wehrpflicht führt kein Weg vorbei. Halbe Sachen reichen nicht mehr. Eine Wischiwaschi-Wehrpflicht hilft niemandem“, so der bayerische Ministerpräsident.
„Freiwilligkeit kann nur ein erster Schritt sein. In Zeiten großer Bedrohung brauchen wir mehr als eine Fragebogen-Armee.“

Erste Beratung im Bundestag erfolgt übernächste Woche

Das neue Wehrdienstgesetz sollte eigentlich am kommenden Donnerstag in erster Lesung im Bundestag beraten werden. Aus der Unionsfraktion hatte es jedoch am Freitag geheißen, die Beratungen sollten verschoben werden.
Pistorius reagierte empört und warf der Unionsfraktion im „Handelsblatt“ Fahrlässigkeit vor. Am Samstag erklärten dann Sprecher beider Koalitionsfraktionen, die Bundestagsberatungen sollten in der übernächsten Woche beginnen.
Mehr dazu
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) sagte der „Bild am Sonntag“: „Unsere beiden Fraktionen sind seit der Klausur in Würzburg in guten Verhandlungen zu dem Gesetz. Wir streben einen zügigen Abschluss an, der der fortgesetzt angespannten Sicherheitslage gerecht wird. Eine erste Beratung im Bundestag wird übernächste Woche erfolgen.“
Aus der Union wird schon seit längerem kritisiert, dass der vorliegende Gesetzentwurf nicht genau definiert, unter welchen Bedingungen die bisher geplante Freiwilligkeit beim Wehrdienst in eine neue Pflicht umgewandelt werden könnte.
Schon vor dem Kabinettsbeschluss hatte es deshalb Reibereien gegeben, Außenminister Johann Wadephul (CDU) zog seinen Vorbehalt jedoch kurzfristig wieder zurück. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.