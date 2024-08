Deutschland Wahlkampfthemen in Sachsen

Themen, die Sachsen bewegen: Verhandlungen mit Russland, Frieden und Migration

Sachsen steht vor der Landtagswahl am 1. September. Was bewegt die Menschen? Krieg und Frieden, Waffenlieferungen, die geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland, Migration. Ein Blick in den Wahlkampf.