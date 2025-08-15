Logo Epoch Times

vor 26 Minuten

UNO: Seit Ende Mai mindestens 1760 hilfesuchende Menschen im Gazastreifen getötet

vor einer Stunde

Washington verklagt US-Regierung wegen Eingriff bei Polizei

vor 2 Stunden

Boxkampf soll Streit um älteste Bratwurst klären

vor 3 Stunden

Trump stellt neue Zölle auf Stahl und Halbleiter in Aussicht

vor 4 Stunden

Badeverbot im Rhein: Nach Düsseldorf auch in Neuss – Köln stimmt im September ab

vor 5 Stunden

Afghanen mit Aufnahmezusage in Pakistan: Strafanzeige gegen Dobrindt und Wadephul

vor 5 Stunden

Panne in Schleswig-Holstein: Soldaten errichten Stellung auf Grabhügel

vor 6 Stunden

Deutsche Schilder in Südtirol sorgen für Ärger

vor 6 Stunden

Fast 200 Tote nach Sturzfluten in Kaschmir und Pakistan

vor 7 Stunden

Rulantica: Verdächtiger missbraucht mutmaßlich sechsjähriges Mädchen in einem Wald

Logo Epoch Times
500 bis 1000 Menschen werden erwartet

Verwaltungsgericht bestätigt Verbot von Protestcamp gegen Rheinmetall in Köln

Das Verwaltungsgericht Köln hat das der Polizei verhängte Verbot eines Protestcamps gegen den Rüstungskonzern Rheinmetall in einem Eilverfahren bestätigt. Rechtsmittel sind aber noch möglich. Das Camp soll in etwa eineinhalb Wochen in Köln beginnen.

top-article-image

Die Polizei löst das Protestcamp von Tesla-Gegnern im Wald nahe der Tesla-Autofabrik auf (Archivbild).

Foto: Lutz Deckwerth/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Das Verwaltungsgericht Köln hat das Verbot eines von der Gruppierung „Rheinmetall entwaffnen“ geplantes Protestcamp in einem Eilverfahren bestätigt.
Wie das Gericht in der nordrhein-westfälischen Stadt am Freitag mitteilte, lehnte es einen Eilantrag des Anmelders gegen eine entsprechende Verfügung der Polizei ab. Das Verbot sei voraussichtlich rechtmäßig. Gegen den Beschluss kann noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt werden. (Az. 20 L 2068/25)
Aktivsten der Gruppierung „Rheinmetall entwaffnen“ planen ab 26. August ein mehrtägiges Camp in einer Grünanlage in Köln, um gegen den gleichnamigen deutschen Rüstungskonzern und dessen Geschäfte zu protestieren.
Laut Gericht werden dazu etwa 500 bis 1000 Menschen erwartet. Die Kölner Polizei verbot das Camp demnach insbesondere aufgrund von Erkenntnissen des Staatsschutzes.
Mehr dazu

Gericht: Widerstandshandlungen gegen Polizisten

Dem Verwaltungsgericht zufolge ist dies gerechtfertigt. Unter anderem sei es bei vergleichbaren früheren Camps des Veranstalters in Kiel und Kassel schon zu „rechtswidrigen Blockaden von Produktionsstätten sowie Sachbeschädigungen“ und Widerstandshandlungen gegen Polizisten gekommen.
Auch im Vorfeld des nun in Köln geplanten Camps hätten die Organisationen deutlich gemacht, dass sie derartige Aktionen zumindest billigten, erklärte das Gericht zu Begründung. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.