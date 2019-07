Europas größtes Flüchtlingslager auf Sizilien geschlossen – Salvini: Italien spart nun „eine Menge Geld“

Auf Sizilien ist am Dienstag das einstmals größte Asylbewerber-Auffanglager Europas geschlossen worden. Die Anlage in der Kleinstadt Mineo, die zu Spitzenzeiten im Jahr 2014 mehr als 4100 Migranten beherbergte, wurde am Dienstag im Beisein von Italiens Innenminister Matteo Salvini offiziell geschlossen. Salvini begrüßte den Schritt, durch den der Staat „eine ganze Menge Geld“ sparen werde.

Salvini versprach den ehemaligen Angestellten des Auffanglagers neue Arbeitsplätze. Sizilien und Mineo könnten ihre Zukunft nicht auf Einwanderung aufbauen, sagte der Politiker von der Lega. Künftig solle es keine Riesenlager mehr geben, sondern „kleinere und besser kontrollierte Zentren“.

Etwa 50 ehemalige Angestellte der Unterkunft und Gewerkschaftsmitglieder demonstrierten vor Salivinis Ankunft. Auf einem Spruchband stand: „Heute feiern wir die Beerdigung Mineos“. Rund 400 Menschen aus der Region waren in dem Lager beschäftigt. Der Bürgermeister von Mineo hatte mit seinem Rücktritt gedroht, sollte die Regierung keine Hilfen für die Stadt nach der Schließung des Lagers bereitstellen.

Das Gelände mit seinen Häuserkomplexen hatte einst der US-Armee gehört. Zuletzt wurde es von italienischen Sicherheitskräften bewacht. Als Salvini sein Amt als Innenmister im Juni 2018 übernahm, lebten dort noch 2500 Migranten. Die italienische Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung fährt seit ihrem Amtsantritt einen harten Kurs gegen die illegale Massenmigration. Die Häfen für NGO-Schiffe aus dem Mittelmeer wurden geschlossen. (afp/so)