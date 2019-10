CNN-Produktionsleiter wünscht sich baldigen Tod von US-Präsident Donald Trump

Heimlich aufgenommene Mitschnitte dürften den US-Fernsehsender CNN in Erklärungsnot bringen. Die Aufnahmen wurden von einem Insider gemacht und stammen aus Redaktionsbesprechungen. Das „Project Veritas“ hat das Video im Zuge einer Enthüllungsreihe über CNN am Donnerstag veröffentlicht. RT berichtete.

Der Informant wirft dem einflussreichen Sender vor, einen „Kreuzzug“ gegen US-Präsident Donald Trump zu führen. Was durch die Aussagen von Gerald Cisnette, einem CNN-Produktionsleiter, bestätigt wird.

Cisnette spricht mit einem Kollegen über den Fokus des Senders: Donald Trump. CNN ist eines der linksgerichteten großen US-Medien die seit 2016 ständig über die sogenannte Russland-Affäre berichtet hatten, die es aber laut Sonderermittler Robert Mueller gar nicht gab.

„Das ist eine Geschichte, die nicht verschwinden wird“, sagte Cisnette zu dem anderen Mitarbeiter. Dann sagte er mit Blick auf den Präsidenten: „Das hört nur auf, wenn er stirbt. Hoffentlich bald“.

BREAKING: Field Production Supervisor @CNN Gerald Sisnette: “The Only Way This Will Go Away is When He (Trump) Dies. Hopefully Soon.”#ExposeCNN pic.twitter.com/HxzfP6FOTc

— James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) 17. Oktober 2019