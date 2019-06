„Keep America Great“: Trump startet Wahlkampf 2020 – Die Wahl zwischen Freiheit und Sozialismus

US-Präsident Donald Trump hat offiziell seinen Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2020 eingeläutet. Trump trat am Dienstagabend in Orlando im US-Bundesstaat Florida vor rund 20.000 jubelnde Fans auf.

Die Ticketnachfrage für die Veranstaltung war größer als das Fassungsvermögen des Amway Centers mit 20.000 Sitzplätzen. Insgesamt gab es mehr als 120.000 Anfragen für die Veranstaltung. Die Teilnehmer standen schon 40 Stunden vorher an, um sich einen Platz in der Arena zu sichern.

Trumps Wahlkampfauftakt erinnerte mehr an eine große Feier als an eine formelle politische Wahlveranstaltung. Rund um das Stadion standen den ganzen Tag Food Trucks, Live-Musik und Jumbo-Screens bereit.

Zerstörung des amerikanischen Traums

Bei der Wahl 2020 geht es laut Trump um die Entscheidung zwischen Sozialismus und Freiheit. „Jede Stimme für einen Demokraten im Jahr 2020 stärkt den Aufstieg des radikalen Sozialismus und die Zerstörung des amerikanischen Traums“, sagte der Präsident in seiner Auftaktrede.

Vizepräsident Mike Pence griff Trumps Worte auf und sagte: „Sobald Amerika zu einem sozialistischen Land wird, wird es Amerika in dieser Form nicht mehr geben.“

Danach zeigte Trump die Erfolge der letzten zwei Jahre auf Fotos. „Unser Land wächst, blüht und gedeiht. Und offen gesagt, er erhebt sich zu unglaublichen neuen Höhen“, so der US-Präsident. „Die ganze Welt schaut neidisch auf unsere Wirtschaft. Es ist vielleicht die beste Wirtschaft in der Geschichte unseres Landes.“

Entscheidender Moment in der amerikanischen Geschichte

„2016 war nicht nur der Beginn einer neuen Regierung und Wahlperiode. Dies war ein entscheidender Moment in der amerikanischen Geschichte“, so Trump weiter.

„Das war unsere Chance, unsere Regierung von einer politischen Gruppe zurückzugewinnen, die sich auf Kosten Eure Kosten bereichert hat.“

Seit seiner Amtseinführung im Januar 2017 hätten die Amerikaner die Macht zurückgewonnen. „Das korrupte und zerbrochene politische Establishment“ habe fassungslos zusehen müssen, wie er in den letzten Jahren Washington grundlegend umgekrempelte, um eine Regierung „vom Volk und für das Volk“ wiederherzustellen.

„Wir haben die unheilige Allianz von Lobbyisten und Sponsoren eingeschüchtert, die ihr Leben damit verdienen, unser Land ausbluten zu lassen“, so Trump weiter.

„Wir haben den Hinterzimmern in Washington den Riegel vorgeschoben, wo Geschäfte abgeschlossen wurden, unsere Unternehmen und Fabriken zu schließen, Euch Eure Jobs, Eure Souveränität und Eure Lebensweise zu nehmen. Wir haben die politische Maschine übernommen, die versucht hat, Euch Eure Stimme zu nehmen.“

„Den Sumpf trocken legen“

„Ich habe immer wieder gesagt, dass wir den Sumpf trocken legen werden, und das ist genau das, was wir jetzt tun“, so der US-Präsident weiter vor jubelnder Menge.

Das sei auch der Grund, weshalb sich der Sumpf so heftig wehre, bemerkte Trump und spielte auf die Untersuchungen an, die im Mueller-Bericht gipfelten. Trump nannte es „die größte Hexenjagd der politischen Geschichte“.

Die einzigen Absprachen, die es laut Trump je gegeben habe, seien die von den Demokraten mit den „Fake News“-Medien, ihren Agenten und den Leuten, die das gefälschte Dossier finanziert haben, einschließlich Hillary Clinton und das DNC (Democratic National Committee).

Am Ende ermutigte Trump die Teilnehmer mit dem Worten: „wählt, wählt, wählt, wählt, wählt“ bei den Wahlen 2020 in den Vereinigten Staaten am 3. November.

„Das einzige, an was diese korrupten Politiker verstehen, ist ein Erdbeben an der Wahlurne.“

Florida spielt Schlüsselrolle

Trump strebt eine zweite Amtszeit im Weißen Haus an. Florida gehört zu den Bundesstaaten mit einer Schlüsselrolle für den Ausgang der Präsidentenwahl im November 2020.

Die Vorwahlen zur Bestimmung der Kandidaten beginnen im Februar. An der erneuten Nominierung Trumps durch die Republikaner gibt es keinen Zweifel.

Bei den US-Demokraten gibt es 23 Präsidentschaftsbewerber. Bei ihnen liegt im Ringen um die Kandidatur laut den Umfragen derzeit Ex-Vizepräsident Joe Biden vorn.

Der Originalbericht: Trump Officially Launches 2020 Presidential Reelection Bid, Celebrates Accomplishments Over Past 2 Years mit Textteilen von afp. Bearbeitung erfolgte durch nh.