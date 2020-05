Russland weist Merkels Hacker-Anschuldigung zurück

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Anschuldigungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel zurückgewiesen, dass ein breit gefächerter Hackerangriff auf den deutschen Bundestag und die Kanzlerin im Jahr 2015 von russischen Hackern durchgeführt wurde.

Russland hat die Hacker-Anschuldigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zurückgewiesen. Es gebe keinen Beweis, dass russische Hacker hinter dem Angriff auf die Kanzlerin und den Bundestag vor fünf Jahren stünden, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag der Mediengruppe RBK in Moskau. Merkel hatte den Vorfall „ungeheuerlich“ genannt und Russland Konsequenzen angedroht.

Die Kanzlerin sagte am Mittwoch in der Fragestunde des Bundestags, ihr eigenes und andere Büros seien ausgespäht worden. Lawrow sagte dazu: „Fünf Jahre sind vergangen. Nicht eine einzige konkrete Tatsache ist vorgelegt worden.“ Merkel zufolge führen die Spuren des Hackerangriffs zum russischen Geheimdienst.

Merkel hatte weiter gesagt, der Vorfall störe die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Moskau. „Wir behalten uns natürlich Maßnahmen gegen Russland vor“, fügte sie hinzu. Nach Angaben des „Spiegel“ erbeuteten die Hacker auch zahlreiche Emails aus dem Büro der Kanzlerin.

Anschuldigungen ohne Fakten

„Es gibt keine Fakten im Zusammenhang mit Russland“, sagte Lawrow weiter. „Sie haben auf einmal im Bundestag gesagt (…) dass all dies skandalös ist und Russen dahintersteckten“, kritisierte er.

Merkel hatte gesagt, bei dem Angriff auf den Bundestag 2015 hätten die Täter offenbar „relativ wahllos abgegriffen, was man kriegen konnte“. Sie sei froh, dass nun eine „konkrete Person“ auf der Fahndungsliste stehe.

Angeblicher Clinton-Hack soll auf Konto des beschuldigten Hackers gehen

Nach Medienberichten haben deutsche Ermittler den mutmaßlichen Hauptverantwortlichen identifiziert: Es soll sich um einen Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU handeln. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies am Freitag darauf, dass die Bundesanwaltschaft Ende April einen Haftbefehl gegen einen Russen erwirkt habe.

Den Medienberichten zufolge wird der Mann bereits seit Längerem von der US-Bundespolizei FBI gesucht. Er soll demnach auch an Hacker-Angriffen auf die US-Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf 2016 sowie auf die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada und an weiteren Cyberattacken beteiligt gewesen sein. Zumindest der angebliche Angriff auf die Demokraten-Server ist nach aktuellen Erkenntnissen nicht über das Internet, sondern wahrscheinlich von einem kurz danach ermordeten Mitarbeiter der Demokraten per USB-Stick ausgeführt worden.

Im Bundestag hatte der Angriff im Mai 2015 die IT-Infrastruktur komplett lahmgelegt. Um ihn zu stoppen, musste das gesamte Parlament über Tage vom Netz genommen werden. (afp/al)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Menschen sind bei den neusten Nachrichten auf die Medien angewiesen, die Medien beeinflussen, welche Informationen die Menschen sehen und wie sie diese bewerten. Die Medien sind in der Lage, den ersten Eindruck der Menschen zu einem bestimmten Thema zu manipulieren und verfügen somit über die weitreichende Macht des psychologischen Primings. Sie legen den Schwerpunkt der öffentlichen Debatte fest – und Probleme, über die sie nicht berichten, werden ignoriert und vergessen.

Heute schließt die Gruppe der Medienschaffenden die Meinungen aus, die nicht mit ihrer liberalen (linken, sozialistischen) Ausrichtung übereinstimmen. Dadurch bilden sich politische Echokammern. Die Mitglieder dieser Gemeinschaft verstehen sich als die mitfühlende und intelligente Oberschicht an der Spitze der gesellschaftlichen Entwicklung, während sie die normalen Menschen als starrköpfige Banausen betrachten.

Die linke Schieflage der Medien ist eindeutig nicht das Ergebnis des Volkswillens. Ursache ist vielmehr die hinter den Kulissen betriebene politischen Strategie, die die gesamte Menschheit nach links rücken will.

Die freien Gesellschaften des Westens betonten traditionell die Notwendigkeit wahrheitsgemäßer, objektiver und fairer Medien. So verbreiten die linken Medien in der Regel keine Fake News, um die Öffentlichkeit unverblümt zu täuschen. Ihre Methoden sind viel subtiler und aufwendiger. Genau darum geht es in Kapitel 13 dieses Buches:

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]