Zwangspause

Kreuzbandriss: DFB-Torjägerin Hoffmann fällt lange aus

Die deutschen Fußballerinnen spielen Ende Oktober um den Finaleinzug in der Nations League. Eine Stürmerin wird die Partien gegen Frankreich verpassen und lange ausfallen.

top-article-image

Leipzigs Giovanna Hoffmann könnte das Halbfinale der Nations League verpassen.

Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die deutsche Fußball-Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann muss nach einem Kreuzbandriss eine lange Zwangspause einlegen. Die 27-Jährige erlitt die Verletzung im linken Knie beim 2:1 ihres Clubs RB Leipzig gegen die SGS Essen. Das ergab eine genaue Diagnose am Tag nach der Partie.
Damit wird Hoffmann auch das Halbfinale der Nations League am 24. und 28. Oktober gegen Frankreich verpassen. Am Dienstag will Bundestrainer Christian Wück den Kader für das Final Four bekanntgeben.
Leipzigs Trainer Jonas Stephan hatte die schwere Verletzung bereits befürchtet. „Wenn eine Spielerin weinend das Feld verlässt, dann muss man leider davon ausgehen, dass es nicht in drei Tagen wieder gehen wird. (…) Giovanna ist ein Aushängeschild unserer Mannschaft, daher muss ich niemandem erklären, dass das ein fataler Ausfall für uns wäre“, sagte Stephan nach dem Sieg seiner Mannschaft.

Was war passiert?

Torjägerin Hoffmann, die die Sächsinnen in Führung gebracht hatte, war in der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf liegen geblieben und hielt sich das Knie. Nach einer kurzen Behandlungspause verließ sie unter Tränen den Platz.
„Für Gio ist das als Mensch und Spielerin ein schwerer Rückschlag“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB. Mit Blick auf die Personallage bei den Leipzigerinnen zeigte sich aber zuversichtlich:
„Auch wenn wir sie nicht eins zu eins ersetzen können, haben wir den Kader im Sommer bewusst breiter aufgestellt und Qualität hinzugewonnen.“ (dpa/red)

