Verkaufsoffener Sonntag 23.12.2018 in Berlin – Einkaufscenter, Supermärkte und Weihnachtsmärkte sind am 4. Advent geöffnet

Weihnachts-Shopping in Berlin – egal ob konventionell, hochklassig oder crazy, in Berlin gibt es für jeden das passende Geschenk! Am 4. Adventsonntag ist in der Hauptstadt stadtweit verkaufsoffener Sonntag. Viele Kaufhäuser und Fachgeschäfte sind von 13.00-18.00 Uhr geöffnet, einige sogar bis 20.00 Uhr.

Diese Einkaufszentren, Shopping-Center und Kaufhäuser haben geöffnet

Von A wie Alexa bis Z wie Zentrum Schöneweide haben in Berlin am Sonntag alle großen Einkaufscenter geöffnet. Ob Mode, Schmuck, Elektro oder Haushalt, hier gibt es alles, was das Herz beim Weihnachts-Shopping begehrt. In einigen Zentren muss man nicht einmal Parkgebühren bezahlen.

Beim verkaufsoffenen Sonntag am 23. Dezember 2018 sollten Sie es auf keinen Fall versäumen, eines der geöffneten Einkaufszentren oder Kaufhäuser in Berlin zu besuchen. Alle wichtigen Marken sind hier unter einem Dach versammelt.

Hier sind die Einkaufszentren, Shopping-Center und Kaufhäuser:

ALEXA Centre (bis 20 Uhr), Schönhauser Allee Arcaden, Gesundbrunnen Center, Neukölln Arcaden, Spandau Arcaden (bis 20 Uhr), Wilmersdorf Arcaden, Gropius Passagen, Das Schloss Steglitz, Potsdamer Platz Arcade (bis 20 Uhr), Eastgate Berlin, Ring-Center Frankfurter Allee, Boulevard Berlin (bis 20 Uhr), Borsigturm Hallen, Allee-Center, MALL of Berlin (bis 20 Uhr), Forum Köpenick, Forum Steglitz, Neuköllner Tor, Schloss Strassen Center, Märkisches Zentrum, Rathaus Center Pankow, KaDeWe (bis 20 Uhr), Zentrum Schöneweide, PRIMARK, TK MAXX, Galeria Kaufhof, KARSTADT, Galerie Lafayette (bis 20 Uhr) und WOOLWORTH.

Designer Outlet Berlin bleibt am 4. Adventsonntag zu.

Auch Supermärkte sind dabei

Alle Edeka-Reichelt Filialen in Berlin und Kleinmachnow haben am 4. Adventsonntag, dem 23.12.2018, für Sie von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auch die meisten Filialen von Kaufland machen ihre Pforten von 13 bis 18 Uhr für Sie auf. (Hier finden Sie die Filiale in Ihrer Nähe). Die Supermärkte Lidl, Aldi und Netto bleiben am 4. Adventsonntag zu.

Auch Möbelmärkte machen mit

Wenn es etwas praktisches sein darf für´s Geschenkeshopping sind Möbelhäuser eine prima Adresse: Da gibt’s fast alles und für alle, Mama, Papa, Opa, Kind … In Berlin haben am Sonnatg unter anderem folgende Möbelhäuser geöffnet: IKEA, Möbel Höffner, Möbel SCONTO, ROLLER Möbel, Teppich-Kibeck, Möbel KRAFT, POCO Möbel und Möbel Krieger. Auch die Baumärkte wie Obi, Bauhaus, Hellweg, TOOM und Hornbach sind dabei.

Öffnungszeit:

IKEA Berlin-Tempelhof, -Lichtenberg und -Spandau ab 13 Uhr für Sie geöffnet! Und damit Ihr Sonntag auch richtig gut beginnt, können Sie schon ab 12.30 Uhr im IKEA-Restaurant ganz gemütlich mit der ganzen Familie zu Mittag essen. IKEA-Lichtenberg bleibt sogar bis 19:30 Uhr offen.

Höffner Berlin-Schöneberg, 13 – 18 Uhr.

Elektromärkte & Technikmärkte in Berlin

Die Elektromärkte wie MediMax, Media Markt oder SATURN sind seit Jahren das Mekka aller Technik & Computer Fans. Auch die folgenden Technikmärkte öffnen an diesem Sonntag in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr Ihre Türen.

SATURN, MediMax, CONRAD, Media-Markt, Apple Stores, GRAVIS, Cyberport, INNOVA, mStore, GameStop, VODAFONE und T-PUNK.

Weihnachtsmärkte

Wer zu Fuß durch Berlin Mitte bummelt, stolpert eigentlich von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt – ein reichhaltiges Angebot für unterschiedliche Geschmäcker: Traditionell und verkehrsgünstig gibt sich der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche (Bahnhof Zoo). Mehr als Rummel mit Karussells und Riesenrad sind der Weihnachtsmarkt am Alexa nahe dem Alexanderplatz und am Roten Rathaus gedacht. Sehr stilvoll und gehoben sind dagegen der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt und am Schloss Charlottenburg. Sogleich mit Shopping im Warmen verbinden lässt sich auch sehr gut die Weihnachtswelt am Potsdamer Platz. (mz)