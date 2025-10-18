Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Trump verlängert Zollvergünstigungen für US-Autobauer

vor 3 Stunden

Aktionärsschützer unterstützen Merz-Vorstoß für Europa-Börse

vor 3 Stunden

Weitere mutmaßliche Geisel-Leiche an Israel übergeben

vor 11 Stunden

Hamas kündigt Übergabe einer weiteren toten Geisel an

vor 11 Stunden

Eurojackpot geknackt: 70 Millionen Euro gehen nach Hessen

vor 12 Stunden

Bundeswehr beteiligt sich an Friedenssicherung in Israel

vor 12 Stunden

Trump: Ukraine wird Tomahawks „hoffentlich“ gar nicht erst brauchen

vor 13 Stunden

Epstein-Affäre: Prinz Andrew gibt Titel und Ehren auf

vor 13 Stunden

Gericht: Russland muss Yukos-Aktionären 50 Milliarden zahlen

vor 14 Stunden

Klimaschutz-Paket für die Schifffahrt vorerst gescheitert

Logo Epoch Times
Standortbelastungen

Lufthansa will 100 innerdeutsche Flüge pro Woche streichen

Laut Lufthansa haben sich die Standortbelastungen durch Steuern und Gebühren verdoppelt, weshalb sie die Streichung einiger Flüge in Erwägung ziehen.

top-article-image

Lufthansa-Flugzeuge (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Aufgrund der hohen Steuern und Gebühren prüft die Lufthansa-Gruppe, ihr innerdeutsches Flugangebot drastisch zu kürzen.
„Ohne eine Reduzierung der Standortbelastungen werden weitere Streichungen unvermeidbar sein“, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Welt am Sonntag“.
„Es geht um rund hundert innerdeutsche Flüge pro Woche, die im kommenden Sommer nochmals wegfallen könnten.“ Spohr zufolge ist der Flugbetrieb innerhalb Deutschlands aufgrund einer Verdopplung der staatlichen Standortbelastungen seit 2019 in einigen Bereichen nicht mehr wirtschaftlich.
Mehr dazu
„Verbindungen wie von München nach Münster/Osnabrück oder von München nach Dresden stehen auf dem Prüfstand“, so der Manager. „Wir fliegen auf diesen Strecken jeden Tag defizitär.“
Der Flughafen Münster/Osnabrück würde im Falle der Streichung die letzte Anbindung an ein internationales Flugdrehkreuz der Lufthansa verlieren. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.