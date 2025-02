Deutschland Unterwasserkabel in Ostsee

Marine-Inspekteur wertet Kabelvorfälle als gezielte Provokationen

Vizeadmiral Jan Christian Kaack äußerte sich in einem Interview mit einem anderen Medium zu den sich häufenden Schadensfällen an Seekabeln in der Ostsee. Er bezeichnete sie als „Provokationen“ und Sabotage.