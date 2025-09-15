Logo Epoch Times

vor einer Minute

Elon Musk kauft Tesla-Aktien für eine Milliarde Dollar

vor 11 Minuten

Deutscher Journalistenverband kritisiert US-Druck auf ZDF-Journalisten

vor einer Stunde

Stellenabbau droht: Bosch will bis 2030 Milliarden sparen

vor 2 Stunden

Brand an Bahnstrecke bei Hannover: Staatsschutz ermittelt

vor 2 Stunden

Rekord: Google-Mutter Alphabet ist erstmals 3 Billionen Dollar wert

vor 3 Stunden

Kuss nach Weltrekord: Duplantis springt in neue Dimension

vor 3 Stunden

Vance will Folge von Kirk-Podcast moderieren

vor 4 Stunden

Trump deutet Einigung mit China über TikTok an - Telefonat mit Xi

vor 4 Stunden

Rubio sichert Israel die „unerschütterliche Unterstützung“ der USA zu

vor 4 Stunden

Deutschland ist Basketball-Europameister - große Party in Frankfurt

Logo Epoch Times
Digitale Infrastrukturen

Französische Firma Data4 baut bei Frankfurt Rechenzentrum für zwei Milliarden Euro

Das französische Unternehmen Data4 will ein Rechenzentrum im hessischen Hanau errichten, das als zentraler Knotenpunkt für Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz in Europa dienen soll. Die Anlage soll enorme Datenmengen verarbeiten und sowohl öffentlichen als auch privaten Organisationen zur Verfügung stehen.

top-article-image

Das französische Unternehmen Data4 plant den Bau eines Großrechenzentrums im hessischen Hanau (Symbolbild).

Foto: Peter Steffen/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Das französische Unternehmen Data4 investiert nach eigenen Angaben zwei Milliarden Euro in den Bau eines Großrechenzentrums im hessischen Hanau. Auf der ehemaligen Militärbasis Großauheim soll ein „wichtiger Knotenpunkt für Cloud-Computing und künstliche Intelligenz in Europa“ entstehen, wie die Firma am Montag mitteilte.
Das Rechenzentrum soll riesige Datenmengen verarbeiten, wie es für KI- und Cloud-Anwendungen nötig ist. Die Rechenkapazitäten will Data4 nach eigenen Angaben öffentlichen und privaten Organisationen anbieten. In vollem Betrieb liegt der jährliche Stromverbrauch der Anlage bei 180 Megawatt – so viel wie eine Stadt mit 100.000 Einwohnern.
Mehr dazu
Data4 verspricht nachhaltige Energielösungen: die Nutzung von 100 Prozent Ökostrom und die Weiternutzung von Abwärme zur Produktion von Fernwärme. Zudem sollen recycelte Baumaterialien auf dem 25 Hektar großen Areal zur Anwendung kommen.
Der künftige Standort in Hanau sei nur „ein erster Schritt, um dann unsere Präsenz in Deutschland auszubauen“, erklärte Unternehmenschef Olivier Micheli. „Deutschland ist als führendes Land in Europa für digitale Infrastrukturen ein strategisch wichtiger Markt für Data4.“ (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.