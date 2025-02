Inflationsrate im Februar voraussichtlich bei 2,3 Prozent

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland ist im Februar konstant geblieben: Wie im Januar kletterten die Preise auch im Februar um voraussichtlich 2,3 Prozent im Vorjahresvergleich, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Januar stiegen die Preise im Februar um 0,4 Prozent.

Besonders stark stiegen im Februar wie bereits in den Vormonaten die Preise für Dienstleistungen: Hier betrug der Anstieg 3,8 Prozent, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Nahrungsmittel wurden binnen Jahresfrist um 2,4 Prozent teurer. Die Preise für Energie dagegen sanken um 1,8 Prozent und damit wieder etwas stärker als im Dezember und im Januar. (afp)