Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

Israelische Armee: Mehr als 250.000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen

vor 27 Minuten

Russische Truppen schleichen durch Tunnel nach Kupjansk

vor 36 Minuten

20-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung in Berlin

vor 2 Stunden

„Sonntagstrend“: Schwarz-rote Koalition fällt auf Tiefstand

vor 2 Stunden

„Ein schweres Foulspiel“: Schwarz-Rot stopft mit Sondervermögen Haushaltslöcher

vor 4 Stunden

Patriarch alter Schule - Steakhaus-König Eugen Block wird 85

vor 5 Stunden

Bundestagspräsidentin Klöckner: „Bundestag war noch nie so polarisiert wie heute“

vor 5 Stunden

Tödlicher Parkplatz-Streit: Ermittler werten Details aus

vor 7 Stunden

Diplomatisches Ringen nach Israels Luftangriff in Katar

vor 7 Stunden

Staatsmedien: Nordkorea plant Ausbau seines Atomwaffenarsenals

Logo Epoch Times
Zum Weihnachtsgeschäft

Post will im Herbst Tausende neue Mitarbeiter einstellen

Der DHL-Konzern kündigte an, zum Weihnachtsgeschäft viele neue Beschäftigte zu suchen. Im Jahresdurchschnitt beschäftigt DHL aber weniger Mitarbeiter als 2024.

top-article-image

Deutsche-Post-Transporter (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Obwohl der DHL-Konzern angekündigt hat, die Stellenanzahl in Deutschland zu reduzieren, sucht er zum Weihnachtsgeschäft viele neue Beschäftigte.
Man werde auch dieses Jahr Tausende zusätzliche Kollegen an Bord holen, um sicherzustellen, dass alle Weihnachtspakete und -briefe pünktlich zugestellt werden, sagte Thomas Ogilvie, Personalvorstand des Konzerns, der „Rheinischen Post“.
Er ergänzte: „Im Jahresdurchschnitt werden wir aber eine geringere Anzahl an Beschäftigten haben als 2024, weil wir unseren Personalbestand an die strukturell rückläufigen Briefmengen anpassen müssen.“ Ziel sei es, „durch die natürliche saisonale Fluktuation unseren Personalbestand bedarfsgerecht hoch- und wieder runterzufahren“.
Mehr dazu
Ogilvie sagte, das Unternehmen habe seit der großen Flüchtlingswelle im Sommer 2015 rund 30.000 geflüchtete Menschen zeitweise eingestellt, „mehr als jedes andere Unternehmen im Land“. Nun seien noch „rund 10.000 Menschen mit Fluchthintergrund“ in Deutschland bei DHL beschäftigt, „häufig in der Zustellung, aber auch als Team- oder Standortleiter.“
Rund 350 Geflüchtete hätten eine Ausbildung absolviert. Ogilvie: „Das sind für mich Erfolgsgeschichten der beruflichen und sozialen Integration.“
DHL habe in Deutschland einen höheren Krankenstand als „in vielen anderen Ländern“, erklärte der Personalvorstand weiter. Er lehnt aber ab, die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung abzuschaffen: „Wenn ich mir heute die Wartezeiten in Arztpraxen anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob das zu mehr oder weniger Fehlzeiten führen würde. Daher ist Prävention ein wichtiger Hebel.“ (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.