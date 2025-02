Salz als Allzweckmittel: Mehr als ein Gewürz zum Kochen

Vor Jahrtausenden haben Menschen in Europa bereits Salz gewonnen. Ein bekanntes Beispiel sind die Angehörigen der sogenannten Hallstatt-Kultur im heutigen Österreich. Das Gewürz war so begehrt, dass die Hallstätter durch den Verkauf reich geworden sind. Kein Wunder, denn mit Salz ließ sich nicht nur Speisen würzen, sondern auch Verderbliches wie Fleisch haltbar machen.

Doch dies sind nicht die einzigen Verwendungsmöglichkeiten für das weiße Gold, das inzwischen so preiswert und selbstverständlich ist. Vielmehr ist Salz bei der richtigen Anwendung ein zuverlässiger und flexibel einsetzbarer Helfer.

Gut für den Kaffee

Das Gewürz ist der beste Freund von Kaffeeliebhabern. Wer viel von der braunen koffeinhaltigen Flüssigkeit trinkt, weiß, wie schwer Kaffeekannen und Tassen wieder sauberzumachen sind.

Um die hartnäckigen Ablagerungen in Kaffeekannen zu entfernen, helfen vier Teelöffel Salz, eine Handvoll Eiswürfel und ein Esslöffel Wasser. Alles zusammen in die abgekühlte Kaffeekanne geben und schwenken, bis sich die Ablagerungen gelöst haben. Zum Schluss die Kanne einfach ausspülen.

Bei Flecken in Kaffeetassen einfach einen nassen Finger oder ein feuchtes Tuch in Salz tauchen und gut schrubben. Anschließend alles ausspülen und abwaschen. Kleiner Tipp: Dieser Trick funktioniert auch bei hartnäckigen Teeflecken.

Aber zurück zum Kaffee: Das weiße Gewürz hilft ebenfalls, den Kaffee geschmacklich aufzubessern. Einfach zum Kaffeepulver vor dem Aufbrühen eine Prise davon hinzugeben. Das Natrium trägt dazu bei, den Säuregehalt zu reduzieren, ungewünschte Bitterkeit abzumildern und das Aroma zu verbessern, indem es die Wahrnehmung der Geschmacksknospen für Süße erhöht, wodurch der Kaffee reicher und aromatischer schmeckt.

Salz reinigt Kühlschränke und Teppiche

Auch beim Reinigen hilft das Gewürz bestens. Um Geräte wie Kühlschränke zu säubern, lösen Sie zunächst 200 Gramm Salz in 3,5 Liter heißem Wasser. Mit dem Saft einer halben Zitrone können Sie die Reinigungskraft verstärken, und es bleibt zusätzlich ein angenehmer Duft zurück. Ein kleiner offener Behälter voll Salz im Kühlschrank kann unangenehme Gerüche auch in den folgenden Monaten neutralisieren.

Falls ein Glas auf dem Holztisch einen unschönen Wasserring hinterlassen hat, können Sie auch diesen mit Salz entfernen. Einfach das Salz mit so viel Wasser mischen, dass eine Paste entsteht. Reiben Sie mit einem Mikrofasertuch und der Salzpaste so lange über den Fleck, bis dieser verschwindet.

Weinflecken sind mit am schwierigsten zu entfernen – bis jetzt. Egal ob Teppich oder Kleidung, ausgenommen Seide und Co., die eine spezielle Reinigung benötigen, hilft das weiße Gewürz auch hier, wenn Sie es sofort anwenden. Zunächst sollten Sie so viel wie möglich von dem Wein abtupfen. Streuen Sie das Salz auf den Fleck und lassen Sie es 15 bis 30 Minuten lang einwirken, damit das Salz den Wein aufnehmen kann. Spülen Sie die Kleidungsstücke anschließend gründlich mit kaltem Wasser aus beziehungsweise saugen Sie den Teppich ab.

Bekämpft üble Gerüche

Schneidebretter aus Holz sind schön und schonen die Messerklinge. Allerdings können sie auch schnell übel riechen. Bestreuen Sie das Brett mit Salz und reiben Sie dann mit einem feuchten Lappen gründlich über das Brett.

Sollte dies nicht helfen und sollten die Gerüche noch stärker sein, dann tauchen Sie eine halbe Zitrone in Salz und schrubben Sie damit die Bretter. 10 Minuten einwirken lassen, dann abspülen. Spätestens dann sind die Gerüche verschwunden und das Brett ist gleichzeitig desinfiziert.

Ein weiterer Einsatzort in der Küche ist der Abfluss. Schütten Sie 200 Gramm Salz in den stinkenden Abfluss und lassen Sie das Gewürz 30 Minuten lang einwirken. Das weiße Gewürz zersetzt in dieser Zeit die fettigen Ablagerungen, die den Geruch verursachen, und tötet lauernde Bakterien ab. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit einem halben Liter heißem Wasser, maximal 60 Grad Celsius, um die Rohre nicht zu schädigen, nachspülen und fertig. Einmal im Monat angewendet und üble Gerüche sind kein Thema mehr.

Salz löst Verstopfungen

Gleichzeitig löst diese Behandlung auch mögliche Verstopfungen in der Küchenspüle. Doch auch dem Badezimmer mit seinen Abflüssen voller Haare kann geholfen werden. Mischen Sie 100 Gramm Salz mit 100 Gramm Natron, geben Sie die Mischung in den Abfluss und lassen Sie sie 15 Minuten lang einwirken. Danach mit 2 Litern heißem Wasser, maximal 60 Grad Celsius, ausspülen.

Außerdem können Sie Verstopfungen der Toilette mit 200 Gramm Salz lösen. Einfach auf die verstopfte Stelle zielen, 1 Liter heißes Wasser aus der Leitung hinzugeben und 15 Minuten lang einwirken lassen. Dann spülen.

Wenn die Verstopfungen zu hartnäckig sind, versuchen Sie es erneut mit 200 Gramm Natron, gefolgt von 450 Millilitern weißem Essig. Lassen Sie auch diese Mischung 15 Minuten lang einwirken und spülen Sie dann erneut.

Bringt Messing zum Glänzen

Wie Backpulver altes Silbergeschirr wieder zum Glänzen bringen kann, bewirkt Salz dies bei Messing. Egal ob Küchen- und Badezimmerarmaturen, Türklinken oder Sammlerstücke, mit einer Paste aus einem Esslöffel Salz, einem Esslöffel Mehl und ein paar Tropfen Essig bringen Sie die Stücke wieder zum Glänzen. Tragen Sie die Paste mit einem Mikrofasertuch auf und schrubben Sie das Messing gut. Anschließend mit warmer Seifenlauge abspülen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.

Salz entfernt Schädlinge

Eine weitere Hilfe leistet das weiße Gewürz bei der Bekämpfung von Schädlingen wie Staubmilben im Haus. Bestreuen Sie die befallenen Teppiche, Polstermöbel oder Matratzen mit Salz und lassen Sie es mehrere Stunden lang oder besser noch über Nacht einwirken. Damit werden Staubmilben ausgetrocknet und vernichtet.

Viele Menschen verwenden Salz auch zur Schädlingsbekämpfung im Garten. Von dieser Methode wird jedoch abgeraten, da zu viel davon Pflanzen und Boden nachweislich schädigen kann.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Clever Uses for Salt That Don’t Involve Cooking“. (redaktionelle Bearbeitung kms)