Blaulicht Frauen-Mord in Hannover: Tatverdächtiger vor Auslandflucht festgenommen – Leichenfund in Dachkammer

In einer Dackammer in einem Haus in Hannover hatten Ermittler die stark verweste und versteckte Leiche einer seit rund zwei Wochen vermissten Frau entdeckt. Nun wurde offenbar der Täter geschnappt.