Um den 13. Juli 2019 tauchten in Worms schwarze Kreuze auf, laut Polizei würden damit Anhänger der rechten Szene „an die Menschen erinnern, die Opfer von Straftaten wurden, die sie als ‚Ausländergewalt‘ bezeichnen“, hieß es im Polizeibericht. Für Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek (CDU) waren es jedoch „menschenverachtende Hetzparolen oder Symbole“ für die keinen Platz in Worms sei.

Wie auch immer: Es hatte sich ein Mord zugetragen in Worms…



Tödlicher „Beziehungsstreit“

Worms, Rheinland-Pfalz, rund 20 Kilometer nördlich von Mannheim in Baden-Württemberg: In der Nacht auf Mittwoch, 6. März 2019, stach in der kreisfreien Stadt der Tunesier Ahmet T. (28) auf seine deutsche Freundin im Streit ein, mit zahlreichen Messerstichen. Die 21-jährige Altenpflegerin Syndia. aus Worms überlebte den Angriff nicht.

Einsatzkräfte fanden sie kurz darauf tot in ihrer Wohnung, hieß es im Polizeibericht. Der Täter flüchtete nach dem Mord, stellte sich dann aber kurz darauf der Polizei.

Für ihn hatte sich Syndia verändert, lernte Arabisch, trug sogar Kopftuch. Am Ende konnte das ihr Leben auch nicht retten. Die „Bild“ vermutete, dass sie starb, weil sie sich weigerte, mit ihm nach Tunesien zu gehen. Sein Asylantrag war längst abgelehnt worden, noch bevor er sie vier Monate zuvor kennenlernte. Montags wurde der Tunesier, der sich mit drei Identitäten in Deutschland angemeldet hatte und dreifach Taschengeld kassierte, zur Fahndung ausgeschrieben. Von Dienstag auf Mittwoch übernachtete er im Haus von Syndias Eltern, in dem sie im OG ein Wohn- und ein Schlafzimmer hatte. Mehrfach war Ahmet T. dort vom Vater bereits rausgeschmissen worden, weil er sich aggressiv gegenüber seiner Tochter verhalten hatte, schreibt der „SWR“.

Vor Gericht schilderte der 28-Jährige Mitte Oktober die Tat: Die junge Frau habe im Bett gelegen, mit dem Rücken zu ihm gewandt. Laut „Bild“ sagte der Mann, dass es keinen Grund für den Angriff gegeben habe. Er sei wütend gewesen und in einem Fieber, so die Aussage. Da griff der Tunesier zum Küchenmesser. Laut Anklage erlitt die 21-Jährige 30 Verletzungen und verstarb noch am Tatort: Rücken, Hals, Lunge, Hände waren von Schnitten und Stichen übersät.

Syndias Cousin, der 34-jährige Gerüstbauer Patrick S. sagte der „Bild“: „Ich werde sie in Erinnerung behalten als diesen lebensfrohen Menschen, der nie über andere schlecht geredet hat und immer hilfsbereit war.“

Trotz Ablehnung: ein Jahr illegal und kriminell in Deutschland unterwegs

Ahmet T.s Aufenthalt in Deutschland war offenbar ein einziges Behördenversagen: Einreise im Oktober 2017 und Anmeldung mit drei Identitäten an drei BAMF-Außenstellen, laut „Bild“ in einem Fall auch um sechs Jahre verjüngt. In Heidelberg stellte er noch im selben Monat einen Asylantrag, der im Februar 2018 abgelehnt, die Duldung eingestellt wurde. Eine sofortige Abschiebung erfolgte nicht.

Mehrfach zeigte er sich straffällig: gefährliche Körperverletzung (2x), Diebstahl (4x), Drogendelikt, Bedrohung, Nötigung. Ab Ende Oktober 2018 galt er im Innenministerium als untergetaucht. Im Dezember erfuhren die Behörden, dass er in Worms sein soll, wo genau, unbekannt. Am 4. März 2019 wird er dann endlich zur Fahndung ausgeschrieben, nach mehr als einem Jahr illegalem Deutschlandaufenthalt. Zwei Tage später starb Syndia in Worms.



Staatsanwaltschaft will 14 Jahre Haft

Im Gerichtsprozess gestand Ahmet T. am Dienstag, 18. November, den Mord an Syndia, die er hinterrücks in ihrem Bett regelrecht abgeschlachtet hatte.

Die Staatsanwaltschaft geht von einer psychotischen Störung aus, so „Bild“ und plädierte für eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik für den heimtückischen Mord im Zustand verminderter Schuldfähigkeit, heißt es. Als Strafmaß sah die Staatsanwaltschaft 14 Jahre als angemessen an. Die Nebenklage sah keinen Milderungsgrund und votete auf lebenslänglich, die Verteidigung wäre mit acht bis zehn Jahren zufrieden.

Der Angeklagte sagte laut „SWR“ in seinem letzten Wort, dass er nicht krank sei: „Die Sache passierte in einem kurzen Augenblick. Ich wollte sie bestrafen, ja. Aber doch nicht so.“

Die Plädoyers sind gehalten, ein Urteil könnte bereits am 26. November fallen, so „Mannheim24“ dazu.



Vorkommnis beim Gedenk-Gottesdienst

Mindestens 500 Menschen nahmen am darauf folgenden Wochenende an einem Trauermarsch in Worms mit anschließendem ökumenischen Gottesdienst teil.

Kurz vor dem Gottesdienst kam es zu einem Zwischenfall: Ein Mann stand mit ausgebreiteten Armen im Altarraum und rief „Allahu Akbar“, den Ausruf der islamistischen Attentäter. Zahlreiche Besucher verließen fluchtartig die Kirche und alarmierten die Polizei, die den Extremisten festnehmen konnte. Die Vernehmung des Mannes verlief ergebnislos, man ließ ihn frei.

Gegen ihn wurden lediglich Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung der Religionsausübung eingeleitet. Der Gottesdienst wurde fortgesetzt. (sm)