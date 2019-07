Siegburg: Messer-Attacke auf Ex-Freundin (19) – Täter nach Flucht gefasst – Überlebenskampf im Krankenhaus

Früher Mittwochabend, 10. Juli, in Siegburg: Gegen 17.20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Frankfurter Straße zu einer Messer-Attacke auf eine junge Frau.

Ein 27-jähriger Mann verletzte die 19-Jährige im Hausflur vor ihrer Wohnung lebensgefährlich am Oberkörper. Anschließend flüchtete der Täter.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die junge Frau nach einer medizinischen Notversorgung in ein Krankenhaus, wo sie derzeit um ihr Leben kämpft. Die Polizei rief zur Öffentlichkeitsfahndung nach Mehmadali A. (27), dem Ex-Freund des Opfers, auf. Seine Flucht war nur von kurzer Dauer:

Der dringend Tatverdächtige wurde im Rahmen der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen in den Abendstunden des 11.07.2019 in Köln angetroffen und vorläufig festgenommen.“ (Polizei Bonn)

Nach Angaben der „Bild“ erfolgte die Festnahme im Stadtteil Delbrück, wo er von Passanten auf offener Straße erkannt wurde. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Laut Angaben der Zeitung soll der 27-Jährige erst vor fünf Monaten aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen sein. (sm)