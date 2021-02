Syrer schleusten Syrer – Verhaftungen in Bayern und Sachsen

Nach Angaben der Bundespolizei in Passau in Bayern gelang einer ihrer Streifen am 10. Februar kurz vor Mitternacht im Bereich Wegscheid die Festnahme eines Schleusers.

Der Syrer versuchte mit einem Audi Q 7 sechs Landsmänner unerlaubt nach Deutschland einzuschleusen. Als die Beamten ihm signalisierten anzuhalten, gab der 31-Jährige Vollgas.

Seine Flucht endete aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse am Straßenrand, wo das Fahrzeug beschädigt liegenblieb. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde per Haftbefehl in die JVA Passau eingeliefert.

Nachfolgende Ermittlungen ergaben den Hinweis, dass ein weiteres Fahrzeug an der Einschleusung von Migranten beteiligt gewesen war. Ein Hinweis führten schließlich zu einem weiteren Syrer aus dem Raum Leer (Ostfriesland). Gegen den 24-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen und eine bundesweite Fahndung eingeleitet.

Am Nachmittag des 11. Februar konnte der Mann gegen 15.00 Uhr von Kräften der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel/Sachsen auf der BAB 17 in der Nähe von Bad Gottleuba angehalten und festgenommen werden.

„Im Fahrzeug befanden sich zum Zeitpunkt der Kontrolle keine weiteren Beifahrer“, erklärte Timo Schüller, Polizeisprecher der Bundespolizeiinspektion Passau.

Seinen Angaben nach wurde der Syrer dem Ermittlungsrichter in Dresden vorgeführt und anschließend in die JVA Dresden eingeliefert. Seine Überlieferung nach Bayern soll zeitnah geschehen. Die weiteren Ermittlungen gegen den 24-Jährigen führt die Bundespolizeiinspektion Passau im Auftrag der Staatsanwaltschaft Passau. (sm)

