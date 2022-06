Brutaler Angriff auf Frauen in China sorgt für Entsetzen

In China hat ein brutaler Angriff auf eine Gruppe von Frauen in einem Restaurant für Entsetzen gesorgt. Neun Menschen seien im Zusammenhang mit dem Vorfall in der Stadt Tangshan in der nordchinesischen Provinz Hebei festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Angriff befeuerte die in chinesischen Online-Netzwerken geführte Debatte über sexuelle Belästigung und geschlechtsspezifische Gewalt.

A woman fought back because she was touched inappropriately and was eventually beaten by a group of men until her life was in danger! This happened in #Tangshan, #China. #CCPChina 1/2 pic.twitter.com/r4hYXIRLfW

— Aric Chen 陳曉天 (@aricchen) June 11, 2022