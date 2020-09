Gewaltsame Festnahme eines 12-jährigen Mädchens schockiert Hongkong

Die Polizei in Hongkong ist wegen der groben Verhaftung eines 12-jährigen Mädchens heftig kritisiert worden. Nach Angaben der Familie ist sie beim Einkaufen in die Protestmenge geraten und von der Polizei festgenommen worden.

Die Szene der Festnahme eines 12-jährigen Mädchens wurde gefilmt und in den sozialen Medien rasch verbreitet. Ein Video zeigt, wie Polizeibeamte eine Gruppe von Demonstranten einzusperren versucht – darunter auch das Mädchen. Sie duckt sich und versucht wegzurennen, aber ein Offizier packt sie und drückt sie unmittelbar zu Boden. Andere Polizisten helfen dabei, das Mädchen festzusetzen.

A young girl of school age was just cornered by riot police & proceeded to run away, before being viciously wrestled to the ground, kicked & pinned down by several police officers.

I wish I could say this isn’t normal in Hong Kong today, but it is.

