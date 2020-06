NTD: Wuhan-Krankenschwester wird Versicherung verweigert; UNO-Beschwerde wegen Misshandlungen der Hongkonger Demonstranten

Jetzt abonnieren! China im Fokus, die neue Serie von NTD Television.

Diese Folge von „China im Fokus“ behandelt unter anderem folgende Themen:

Einer Krankenschwester in Wuhan wurde eine Entschädigung für arbeitsbedingte Verletzungen verweigert. Sie fiel in ein Koma, nachdem sie über 40 Tage am Stück gearbeitet hatte, um das Virus in Wuhan einzudämmen.

Nach Wuhan bereitet eine weitere Stadt in China Massentests vor. Die Stadt mit fast 3 Millionen Einwohnern hat nicht viele Fälle gemeldet. Viele fragen sich, ob die Situation schlimmer ist, als angenommen