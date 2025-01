67-Jähriger von Zug erfasst und getötet

Der Mann sei am Hauptbahnhof von einem einfahrenden Zug erfasst worden und gestorben, teilte die baden-württembergische Polizei in Reutlingen mit. Das Unglück ereignete sich demnach am frühen Nachmittag. Hinweise auf Fremdverschulden gab es nicht.

Der Zugverkehr am Tübinger Hauptbahnhof war für rund zwei Stunden eingeschränkt. Neben Rettungsdienst und Feuerwehr waren Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung vor Ort. (afp)