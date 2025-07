„Agententätigkeit in einem besonders schweren Fall“ – Prozess gegen Ex-Assistent von Krah beginnt im August

Prozess um Jian G. und Yaqi X. beginnt in Kürze.

Spionage für Chinas Ministerium für Staatssicherheit

Assistent des damaligen Europaabgeordneten Maximilian Krah (AfD)

Militärinfos und politische Spionage

Es sind nur noch wenige Wochen, bis am 5. August der Prozess gegen einen ehemaligen Assistenten des früheren Europaparlamentariers und heutigen Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah (AfD) vor dem Oberlandesgericht Dresden beginnt. Ihm wird „Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall“ zur Last gelegt, so der Vorwurf des Generalbundesanwalts in einer Pressemitteilung