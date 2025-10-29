Entwarnung: Amok-Fehlalarm an Schule in Hagen

An einer Förderschule in Hagen, Nordrhein-Westfalen, wurde am Mittwoch ein Amok-Alarm ausgelöst. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach etwa zwei Stunden gab es eine Entwarnung, berichtet die „Bild“.

„Derzeit durchsuchen wir noch das Gebäude“, sagte eine Polizeisprecherin der Zeitung. Das SEK wurde nicht angefordert.

Eine benachbarte Hauptschule wurde dem Bericht zufolge ebenfalls durchsucht. Konkrete Hinweise auf eine Amoklage soll es bisher nicht geben.

Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar. Der Bereich rund um die betroffenen Schulgebäude bleibt vorerst großräumig abgesperrt. (dts/red)