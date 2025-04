Dachstuhlbrand: Vögel verwenden glühende Zigarettenkippen für Nestbau

Indem sie offenbar noch glühende Zigarettenkippen zum Nestbau verwendeten, haben Vögel einen Dachstuhlbrand in Mecklenburg-Vorpommern verursacht.

Anwohner entdeckten das Feuer am späten Freitagabend in der Gemeinde Vorbeck im Landkreis Rostock, wie die Polizei am Montag in Rostock mitteilte.

Rettungskräfte löschten den Brand in dem Dachstuhl der Doppelhaushälfte und konnten verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Gebäudeteile ausbreitete.

Ein Brandursachenermittler stellte am Tag darauf fest, dass „im Bereich des Dachstuhls nistende Vögel“ möglicherweise „heiße Zigarettenrückstände“ zum Nestbau verwendet hatten. Der Sachschaden wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt. (afp/red)