Gewalttat mit zwei Toten in Brandenburg: Haftbefehl gegen Beschuldigten erlassen

Nach einem Gewaltverbrechen im brandenburgischen Landkreis Uckermark mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der 27-Jährige werde des Totschlags sowie des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verdächtigt, wie die Staatsanwaltschaft Neuruppin am Freitag mitteilte.

Weitere Angaben etwa zum Gesundheitszustand und zur Haftfähigkeit des Mannes machte die Anklagebehörde zunächst keine.

Den Ermittlungen zufolge handelte es sich bei dem Geschehen in der Gemeinde Casekow um eine Beziehungstat. Die verletzte 19-Jährige soll kurz zuvor die Beziehung zu dem 27-jährigen Beschuldigten beendet haben. Sie konnte bei dem Angriff am Montag in eine andere Wohnung des Hauses flüchten.

Tatverdächtiger soll nach Tat Suizid versucht haben

Bei den beiden Toten handelt es sich um den 16-jährigen Bruder der Verletzten und die 26 Jahre alte Lebensgefährtin ihres Vaters. Beide wohnten ebenfalls in dem Haus in Casekow. Nach der Tat soll der 27-Jährige versucht haben, sich selbst zu töten. Dabei verletzte er sich schwer.

Der Beschuldigte soll seine drei Opfer mit einer Stichwaffe attackiert haben. Eine Leiche wurde im Freien entdeckt, die andere sowie die zwei Verletzten, zu denen auch der Beschuldigte gehörte, im Gebäude. (afp)