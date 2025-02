Fahndungserfolg in Bremen: 17-jähriger Syrer gefasst – Zeugen und Opfer gesucht

Die Polizei Bremen meldet mit der Festnahme eines jugendlichen Intensivtäters „einen bedeutenden Ermittlungserfolg“. Der 17-jährige Syrer wurde – gemeinsam mit einem Komplizen – nach einem schweren erpresserischen Menschenraub, gefährlicher Körperverletzung und weiteren Delikten als Tatverdächtiger identifiziert. Der 17-Jährige wurde als Hauptbeschuldigter in Untersuchungshaft verbracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen weiterer Straftaten des Jugendlichen.

35-Jähriger in der „Rosenfalle“

Die Sicherheitsbehörden schildern einen Vorfall vom Freitag, 17. Januar, in Bremen-Kattenturm, bei dem ein 35-jähriger Bremer eine vereinbarte „sexuelle Dienstleistung“ in der Wohnung einer 26-jährigen Frau in Anspruch nehmen wollte. „Während des Treffens betraten zwei junge Männer plötzlich das Wohnzimmer und bedrohten den Mann mit Messern“, so die Polizei Bremen.

Dann sei der Mann unter „massivem Zwang“ genötigt worden, sich auszuziehen. Anschließend machten die Täter Fotos, drehten Videos und zwangen unter weiteren Einschüchterungen das Opfer zur Herausgabe seiner EC-Karte samt PIN – danach hoben sie mehrfach Bargeld von einem nahegelegenen Geldautomaten ab.

Wilde Fahrt mit mehreren Unfällen

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann über mehrere Stunden hinweg festgehalten und erlitt dabei eine Messerverletzung am Oberarm. Später bemächtigten sich die Täter seines Fahrzeugs und zwangen ihn zum Einsteigen. Der 17-jährige Syrer – ohne Führerschein – übernahm das Steuer. Während der anschließenden Fahrt durch das südliche Stadtgebiet verursachte der Intensivtäter mehrere Verkehrsunfälle und flüchtete jeweils vom Unfallort.