Kleines Kätzchen fährt als blinder Passagier von Hannover nach Bochum

Das Auto ist geparkt. Ein leises Miauen ist zu hören. Es scheint nicht vom Auto selbst zu kommen. Verdutzt macht sich der Fahrer auf den Weg zur Feuerwehr, um dem Miauen auf den Grund zu gehen.

Das Kätzchen hat Glück und darf kostenlos mit Heim fahren.

Foto: SurkovDimitri/iStock

Redaktion
Ein kleines Kätzchen hat sich als blinder Passagier im Radkasten eines Autos von Hannover nach Bochum transportieren lassen.

Ein leises Miau

Der aus der niedersächsischen Landeshauptstadt gestartete Autohalter habe sich am Donnerstagabend bei der Feuerwehr in Bochum gemeldet.
Er hat ein leises Miauen an seinem geparkten Auto wahrgenommen und eine Katze unter der Stoßstange vermutet, teilten die Einsatzkräfte in der nordrhein-westfälischen Stadt am Freitag mit.
Die Feuerwehr sicherte das Auto gegen Wegrollen, hob es an und montierte das Hinterrad ab. Auch die Radkastenverkleidung wurde abgenommen.
Nach gutem Zureden kam schließlich ein kleines Kätzchen aus seinem Versteck in dem Auto und konnte geschnappt werden. Da das Tier einen Chip trug, konnten die Besitzer in Hannover ermittelt werden.
Der Autofahrer bot an, das Tier wieder aus Bochum mit zurückzunehmen und den Besitzern zu übergeben. Für die Feuerwehr dauerte der Einsatz eine gute Stunde. (afp/red)

