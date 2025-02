Offenburg: Festnahme nach mutmaßlichem Tötungsdelikt

Einen Tag nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt auf offener Straße in Offenburg ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Bei ihm handelt es sich um einen 42-Jährigen aus der baden-württembergischen Stadt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Inwiefern er mit der Toten in Verbindung stand, war zunächst unklar. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Eine Passantin hatte auf offener Straße am Dienstagabend eine schwer verletzte Frau entdeckt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die alarmierten Rettungskräfte erlag die Aufgefundene aber kurz darauf ihren schweren Verletzungen. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau getötet wurde.

Sonderkommission eingerichtet

Bei der Frau handelt es sich den Ermittlungen zufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine 37-Jährige aus Frankreich. Sie arbeitete in Offenburg als Psychotherapeutin.

Die Frau war nach ersten Ermittlungen am frühen Dienstagabend auf dem Heimweg, als sich der Angriff ereignete. Sie arbeitete demnach in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Die Frau sei laut Zeugenhinweisen bereits um 18.30 Uhr im Bereich des Tatorts liegend gesehen worden, so die Polizei. Die Spurensicherung untersuchte das Auto des Opfers in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Ein Rechtsmediziner wurde beauftragt, die Todesursache festzustellen. Inzwischen richtete die Polizei eine Sonderkommission mit mehr als 60 Beamten ein. Es werde in alle Richtungen ermittelt. (afp/dpa/red)