Blaulicht Zuvor Bundesinnenministeriums angegriffen

Syrer soll auch Kanzleramt mit Stein und Fäkalien attackiert haben

Ein Mann, der schon am Freitag die Pforte des Bundesinnenministeriums mit einem Stein beschädigte, warf am Sonntag erneut einen Stein gegen eine Pforte – die des Bundeskanzleramts. Der Stein befand sich in einer Tüte, in der auch Fäkalien waren.