Tasche in Bahn vergessen: Mann stellt sich auf Gleise und erzwingt Bremsung

In Bayern hat sich ein Mann auf Gleise gestellt und so eine fahrende S-Bahn zum Bremsen gezwungen - weil er seinen Rucksack darin vergessen hatte. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Bedrohung und Nötigung ermittelt.