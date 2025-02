Wohnhaus eingestürzt: Verschütteter Mann gestorben

In der Stadt Stutensee in Baden-Württemberg ist am Montag ein Wohnhaus in sich zusammengestürzt. Ein Mann befand sich am Morgen nach Angaben der Polizei Karlsruhe noch in dem Haus und konnte nicht nach draußen.

Der 73-Jährige wurde bei dem Einsturz verschüttet und nach sechs Stunden befreit. Er starb aber noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Anwohner meldeten demnach gegen 5:50 Uhr einen lauten Knall. Dann stellten sie fest, dass das Haus eingestürzt war. Der Polizei zufolge ist noch nicht geklärt, was die Explosion auslöste. Auch ein geparktes Auto sei beschädigt worden.

Neben Polizeikräften waren auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk vor Ort. (afp/red)