Zwei Tote bei Absturz von Ultraleichthubschrauber in Bayern

Beim Absturz eines Ultraleichthubschrauber bei Greding in Bayern sind am Sonntag die beiden Insassen ums Leben gekommen. Es handelte sich um zwei Männer im Alter von 50 und 76 Jahren, wie eine Polizeisprecherin in Nürnberg sagte. Der Hubschrauber stürzte demnach am Sonntagmittag nahe der Gemeinde im Landkreis Roth in ein Waldstück.

Die Unglücksursache war nach Angaben der Polizeisprecherin zunächst noch unklar, die Ermittlungen dazu liefen. Offen waren demnach auch noch Start- und Zielort des Ultraleichthubschraubers. Bei diesen handelt es sich um kleine und leichte Helikopter, die oft im Freizeitbereich eingesetzt werden. (afp/red)