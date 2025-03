Jeff Bezos heiratet in Venedig – Wie groß wird gefeiert?

Die Stadtverwaltung von Venedig ist Gerüchten über die geplante Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seiner Verlobten Lauren Sanchez entgegengetreten.

„Die vielen Spekulationen und Fake News über die Hochzeit von Jeff Bezos entbehren jeglicher Grundlage“, erklärte die Stadtverwaltung am Samstag. „Nur 200 Gäste werden eingeladen, und deswegen wird es für Venedig einfach, ein solches Ereignis ohne Störungen für die Stadt, ihre Bewohner und Gäste zu beherbergen.“

Die Planer der auf Ende Juni angesetzten Hochzeit hätten auch nicht „große Mengen an Gondeln oder exzessive Zahlen an Wassertaxis“ gebucht, fügte die Stadtverwaltung hinzu. Ziel sei es, dass die Stadt „wie normal und für alle funktioniert“.

Medien spekulieren über Trump-Besuch

Medien hatten zuvor berichtet, die Hochzeit zwischen Bezos, einem der reichsten Menschen der Welt, und der Journalistin Sanchez werde sich über drei Tage voller Partys mit jeweils 250 Gästen ziehen.

Erwartet werde womöglich sogar US-Präsident Donald Trump. Die Organisatoren der Hochzeit hätten bereits fünf Hotels und eine ganze Flotte an Wassertaxis gemietet, ebenso wie einen Anlegeplatz für die Super-Yacht von Multimilliardär Bezos.

Das führte zu Befürchtungen, die bereits unter der großen Zahl von Touristen leidende Lagunenstadt könnte vollends überlastet werden.

Die Stadtverwaltung hob nun hervor, dass Venedig häufig internationale Events austrage, die „viel größer“ seien als die Bezos-Hochzeit, darunter das Filmfestival von Venedig, große Modeschauen oder große Unternehmensveranstaltungen.

Die Eheschließung zwischen dem 61-jährigen Bezos und der 55-jährigen Sanchez ist bei weitem nicht die erste Promi-Hochzeit in Venedig. Schon 2014 heirateten Hollywood-Star George Clooney und die Anwältin Amal Alamuddin in der italienischen Stadt, was zahlreiche Paparazzi und Fans anzog. (afp/red)