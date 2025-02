CDU-Bundestagsabgeordneter Erwin Rüddel gestorben

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel ist tot. „Rüddel ist heute Morgen plötzlich und unerwartet verstorben“, sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Montag beim CDU-Bundesparteitag in Berlin.

„Er wäre heute als Delegierter des Landesverbandes Rheinland-Pfalz hier bei uns auf diesem Bundesparteitag gewesen.“ Der Politiker wurde 69 Jahre alt.

„Erwin Rüddel hat sein Leben in den Dienst der Politik und insbesondere unserer Partei gestellt“, so Merz. „Er war ein engagierter Gesundheitspolitiker in unserer Fraktion. Die Gesundheitspolitik und die Pflegepolitik waren sein Thema, über das er sich auch in vielen Jahren ehrenamtlich engagiert hat.“

Rüddel war seit dem Jahr 1972 Mitglied der CDU. Seit Oktober 2009 war Mitglied des Deutschen Bundestages und gehörte von Januar bis Mai 1987 sowie von 1998 bis 2009 dem Landtag von Rheinland-Pfalz an. Bei der Bundestagswahl in drei Wochen wollte er nicht erneut antreten. (dts/red)