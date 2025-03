Erkrankter Papst verbringt erneut „ruhige Nacht“ in Klinik

Der seit drei Wochen im Krankenhaus befindliche Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikan vom Samstag erneut eine „ruhige Nacht“ verbracht. Das Oberhaupt der Katholiken ruhe sich aus, hieß es zudem in der kurzen Mitteilung. Der Papst befinde sich weiterhin in einem „komplexen klinischen Zustand“, die behandelnden Ärzte gäben weiterhin keine Prognose über den weiteren Krankheitsverlauf ab.

Der nächste Bericht über den Gesundheitszustand des 88-Jährigen sollte am Samstagabend veröffentlicht werden.

Franziskus war am 14. Februar wegen einer Bronchitis ins Krankenhaus eingeliefert worden. Daraus entwickelte sich seither eine beidseitige Lungenentzündung. In den vergangenen Tagen beschrieb der Vatikan den Gesundheitszustand des Pontifex als „stabil“.

Am Donnerstagabend wurde erstmals seit seiner Einlieferung eine Audiobotschaft des argentinischen Pontifex veröffentlicht, in der er sich in seiner Muttersprache Spanisch bei den Gläubigen für ihre Gebete bedankte. Die Stimme des 88-Jährigen klingt darin atemlos. (afp/red)