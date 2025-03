Hollywoodstar Gene Hackman bei Fund wahrscheinlich schon tagelang tot

Hollywoodstar Gene Hackman ist zum Zeitpunkt der Entdeckung seiner Leiche vermutlich bereits seit zehn Tagen tot gewesen. Eine erste Untersuchung von Hackmans Herzschrittmacher habe ergeben, dass „seine letzte Aktivität am 17. Februar aufgezeichnet wurde“, sagte der Sheriff des Landkreises Santa Fe, Adan Mendoza, am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten.

Ihm zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass dies „der letzte Tag im Leben“ des Oscar-Preisträgers gewesen sei.

Die Leichen des 95 Jahre alten Schauspielers und seiner 63 Jahre alten Ehefrau Betsy Arakawa waren am Mittwoch in ihrem Haus in Santa Fe entdeckt worden. Die Polizei hatte die Umstände als „verdächtig“ eingestuft.

Nach Angaben der Polizei war die Haustür offen und nicht abgeschlossen gewesen. Die Leiche von Hackmans Ehefrau lag demnach im Badezimmer, neben ihr waren Tabletten auf dem Boden verstreut.

Ein Hund war tot

Arakawas Leichnam befand sich dem Durchsuchungsbefehl der Polizei zufolge bereits in einem Zustand der Verwesung. Hackmans Leiche lag demnach voll bekleidet in einem anderen Raum. Ebenfalls im Badezimmer wurde ein toter Hund des Paares gefunden. Zwei weitere Hunde lebten noch.

Am Fundort der Leichen habe nichts auf einen Kampf hingedeutet, sagte der Sheriff. Bei einer ersten Untersuchung stellten Gerichtsmediziner nach Polizeiangaben auch an keiner der Leichen „äußere Verletzungen“ fest.

Neben einer Autopsie hatte die Polizei nach eigenen Angaben auch weitere Untersuchungen auf Kohlenmonoxid und ein toxikologisches Gutachten angefordert.

Der Sheriff erklärte nun, dass eine Kohlenmonoxidvergiftung „ausgeschlossen scheint“. Die an den beiden Leichen durchgeführten Tests seien diesbezüglich „negativ“ gewesen. Die Behörden ermittelten in alle Richtungen. Die vollständigen Ergebnisse der Autopsie und der toxikologischen Analysen werden ihm zufolge voraussichtlich erst in mehreren Wochen vorliegen. (afp)