Schauspieler und Kabarettist Ernst Hilbich im Alter von 93 Jahren gestorben

Der Schauspieler und Kabarettist Ernst Hilbich ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren, wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf seine Nichte am Mittwoch berichtete. Demnach starb er bereits am 20. Februar. In den 70ern und 80ern spielte er in zahlreichen Filmen und Serien im Fernsehen mit.

Bis 1971 war er 13 Jahre lang Mitglied des renommierten Düsseldorfer Kabaretts „Kom(m)ödchen“. Zwischen 1983 und 1985 spielte er die Titelrolle in der TV-Serie „Funkes Fernsehwerkstatt“. Anschließend trat er in verschiedenen Fernsehproduktionen und -serien auf.

Zu Beginn der 70er war er ein gefragter Darsteller für Komödien. Er war regelmäßig in Shows wie „Am laufenden Band“ und „Der Blaue Bock“ zu Gast. Darüber hinaus lieh er mehreren Figuren der Augsburger Puppenkiste seine Stimme, darunter dem Sams.

Ab 1998 gehörte er zwölf Jahre lang zu den Darstellern in der WDR-Serie „Die Anrheiner“. Über viele Jahre hinweg gehörte er mit seiner bereits im April 2023 gestorbenen Frau Lotti Krekel zudem zu einer festen Größe im rheinischen Karneval. Zu seinen bekanntesten Liedern gehört „Heut‘ ist Karneval in Knieritz an der Knatter“. (afp)