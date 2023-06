Erdbeeren: Superfood für Körper und Seele

Die Erdbeere gilt als „Königin der Beerenfrüchte“. Die roten Früchte schmecken nicht nur unglaublich süß und lecker, sondern haben auch viele positive gesundheitliche Effekte.



Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

Erdbeeren zählen zu den beliebtesten Sommerfrüchten. Mit ihrem unverwechselbaren Aroma bestechen sie in Eiscreme, Kuchen und Marmeladen und sind auch frisch ein wahrer Genuss. Ihre Fülle an Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen machen sie zu einer äußerst gesunden Nascherei. Die Beliebtheit belegen auch die Erntemengen: Im Jahr 2022 wurden in Deutschland über 98.500 Tonnen Erdbeeren aus dem Freilandanbau geerntet.

Aus botanischer Sicht zählt die Erdbeere (Fragaria) zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Dabei handelt es sich bei der Erdbeere entgegen ihres Namens nicht um eine Beerenfrucht, sondern um eine Sammelnussfrucht. Das rote saftige Fruchtfleisch der Beere ist der hochgewölbte Blütenboden, eine sogenannte Scheinfrucht. Auf dieser liegen viele kleine gelbe Samen – die Nüsschen –, die die eigentlichen Früchte der Erdbeere sind.

Geschichte der Erdbeeren

Aus archäologischen Funden geht hervor, dass die kleine Walderdbeere bereits in der Jungsteinzeit vom Menschen gesammelt und gegessen wurde. Auch in Schriften der Römer und Griechen wird sie erwähnt. Im Mittelalter wurde die Walderdbeere bereits auf großen Feldern kultiviert.

Seit Tausenden von Jahren ist die Erdbeere als Heilpflanze bekannt. Die Beeren gelten als hilfreich bei Leber- und Gallenleiden sowie bei Herzbeschwerden. Die gerbstoffhaltigen Blätter und Wurzeln sind entzündungshemmend und regen die Nierentätigkeit an. Sie dienen als Tee zur Behandlung von Durchfällen und als Gurgelmittel bei Mund-, Hals- und Rachenerkrankungen. Die Blätter und Wurzeln werden vor der Blüte gesammelt.

Die Urform der heutigen Gartenerdbeere, die sogenannte Ananas-Erdbeere (Fragaria ananassa), entstand im 18. Jahrhundert durch eine zufällige Kreuzung der nordamerikanischen Scharlach-Erdbeere mit der großfruchtigen Chile-Erdbeere. Mittlerweile gibt es über 1.000 verschiedene Erdbeersorten.

Gesunde Inhaltsstoffe

Das Zusammenspiel vieler verschiedener Vitamine, Mineralien und sekundärer Pflanzenstoffe macht die Erdbeere zu einem äußerst gesunden Lebensmittel:

Hoher Vitamin-C-Gehalt:

Eine Tasse Erdbeeren (etwa 200 Gramm) deckt den empfohlenen Tagesbedarf an Vitamin C. Damit überbieten Erdbeeren den Vitamin-C-Gehalt von Orangen. Der Körper benötigt Vitamin C, um die Zellen vor freien Radikalen zu schützen, außerdem für den Aufbau von Knochen und Bindegewebe sowie ein gut funktionierendes Immunsystem.

Folsäure für gute Laune:

Erdbeeren enthalten besonders viel Folsäure. Sie ist an der Blutbildung und Zellteilung beteiligt. Gemeinsam mit anderen B-Vitaminen ist Folsäure für den Abbau von Homocystein zuständig. Ein erhöhter Homocysteinspiegel geht mit einem erhöhten Risiko für Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems sowie für das Gehirn einher. Zudem unterstützt Folsäure die Bildung von Neurotransmittern und Glückshormonen, was für gute Laune sorgt.

Reich an Mineralien und Spurenelementen:

Kalium und Magnesium in Erdbeeren wirken blutdrucksenkend und unterstützen die Funktion von Nerven und Muskeln. Darüber hinaus begünstigt Kalium die Ausleitung von überschüssigen Säuren über die Nieren, was zu einem ausgewogenen Säure-Basen-Haushalt beiträgt. Zudem finden sich in Erdbeeren nennenswerte Mengen an Mangan. Dieses Supermineral hilft im gesamten Stoffwechsel mit, stärkt Nerven, Gehirn, Knochen, Haare und Haut.

Polyphenole als Zellschutz:

Erdbeeren liefern viele Polyphenole und Flavonoide wie Quercetin, Anthocyane (roter Farbstoff der Erdbeere) und Catechine (Gerbstoffe). Sie wirken antioxidativ und entzündungshemmend, dämmen Diabetes, Bluthochdruck und Übergewicht und können vor Krebszellen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. Außerdem binden sie giftige Schwermetalle und helfen bei Verdauungsstörungen. Anthocyane sorgen zusätzlich mit dem enthaltenen Vitamin C und den B-Vitaminen für eine schöne und gesunde Haut.