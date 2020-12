Giuliani: Kampagnen-Anwältin Ellis positiv auf SARS-CoV-2 getestet

Kurz nach Rudy Giuliani ist nun auch Jenna Ellis positiv auf COVID-19 getestet worden. Beide Anwälte sind an der Aufdeckung von Wahlbetrug in den USA beteiligt.

Die leitende Rechtsberaterin der Wahl-Kampagne von US-Präsident Donald Trump, Jenna Ellis, ist positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, sagte Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani am Dienstag (8.12.).

Ellis, 36, wurde wenige Tage nach einer Weihnachtsfeier am 4. Dezember im Weißen Haus positiv getestet, sagte Giuliani gegenüber „WABC Radio“. Die Trump-Kampagne hat die Diagnose bisher nicht öffentlich bestätigt.

Giuliani sprach aus einem Krankenhaus, wo er wegen COVID-19 behandelt wird, nachdem er am Sonntag positiv getestet wurde.

COVID-19 ist die durch das KPC-Virus (Kommunistische Partei Chinas) verursachte Krankheit. Während ein kleiner Prozentsatz der Patienten stirbt, überleben die meisten, viele ohne oder mit wenigen Symptomen. Die am meisten Gefährdeten sind ältere Menschen oder Menschen in anderen Altersgruppen mit geschwächtem Immunsystem.

Ellis wurde am Tag nach der Feier negativ auf die Krankheit getestet, sagte Giuliani. „Es könnte möglich sein, dass sie es hatte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es zu diesem Zeitpunkt hatte“, fügte er hinzu. „Wenn man an einen Ort eingeladen wird und man getestet wird und man als negativ getestet wird, geht man hinein“, fuhr er fort.

Sowohl Ellis als auch Giuliani sind erst kürzlich in umkämpfte Staaten gereist, um den Abgeordneten Beweise für Wahlunregelmäßigkeiten vorzulegen. Ihr Ziel war es, sie davon zu überzeugen, die Befugnis zur Auswahl von Wahlmännern zurückzuerhalten und schließlich die Wahlmänner für Trump zu bestimmen. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden liegt in den Bundesstaaten laut Wahlbestätigungen von staatlichen Wahlbeamten leicht vorn.

Giuliani, 76, sagte, dass er am 30. November und 1. Dezember getestet wurde und beide Male negativ getestet wurde. Anschließend reiste er nach Arizona, Michigan und Georgia. Er begann am 5. Dezember Symptome zu zeigen und hatte am folgenden Tag einen positiven Test.

„Am Samstag war ich ein wenig müder als sonst. Und ich habe das einfach darauf zurückgeführt, dass ich müde war, sagte Giuliani. Er rechnet damit, am 9. Dezember aus dem Krankenhaus entlassen zu werden.

(Mit Material von The Epoch Times USA)