Behörden orten Blackboxen von abgestürztem Flugzeug in Indonesien

Taucher auf der Suche nach dem Flugzeug von Sriwijaya Air am 10. Januar 2021 in Jakarta, Indonesia. Foto: Oscar Siagian/Getty Images

Bei der Suchaktion nach dem abgestürzten indonesischen Flugzeug mit 62 Menschen an Bord haben die Behörden die Blackboxen der Maschine vor der Küste der Insel Java geortet. Taucher sollen die zwei Geräte nun bergen, sagte Soerjanto Tjahjanto, der Chef der indonesischen Verkehrssicherheitsbehörde, am Sonntag.

Ein Armeeschiff habe das Signal vor der Küste Jakartas entdeckt, teilte das indonesische Verkehrsministerium am Sonntag mit. Taucher hätten zudem etwa 23 Meter unter der Meeresoberfläche Teile der Boeing-Maschine gefunden. Unklar war zunächst, ob das Signal von der Blackbox des Flugzeugs stammte.

Die Maschine der indonesischen Fluggesellschaft Sriwijaya Air war am Samstag rund vier Minuten nach dem Start in Jakarta vom Radar verschwunden und galt seither als vermisst. An Bord des Flugzeuges waren nach Behördenangaben 62 Menschen, darunter zwölf Besatzungsmitglieder und zehn Kinder. Geplantes Ziel des Flugs SJ182 war das anderthalb Flugstunden entfernte Borneo. Laut der Flug-Website FlightRadar24 hatte die Boeing zuvor dramatisch an Höhe verloren.

Am Sonntagmorgen hatte die Polizei den Fund von Leichenteilen und Trümmern vor der Küste von Jakarta gemeldet. Auch mutmaßliche Besitztümer von Passagieren des Flugzeugs wurden demnach gefunden.

Die Unglücksursache ist unklar. Sriwijaya Air erklärte, es habe eine Untersuchung eingeleitet. Die Arbeiten zur Opfer-Identifizierung sind im Gange.

An der Suchaktion vor der Küste der indonesischen Hauptstadt sind neben der Polizei und Marine auch zehn Kriegsschiffe, Helikopter und zahlreiche Taucher beteiligt. Nach Erkenntnissen der indonesischen Behörden war die Boeing in der Nähe mehrerer beliebter Ausflugsinseln vor der Küste Javas ins Meer gestürzt.

Ein AFP-Reporter vor Ort berichtete von orangefarbenen Ballons, mit denen Taucher die mutmaßlichen Absturzstellen im Meer markiert hatten. Nach ersten Erkenntnissen stimmten die Koordinaten mit dem letzten Signal der Sriwijaya-Air-Maschine überein, sagte Indonesiens Armeechef Hadi Tjahjanto. (afp)