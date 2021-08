Israel fliegt erstmals seit sieben Jahren Luftangriffe im Libanon

Foto: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Israelische Kampfflugzeuge haben nach mehreren Raketenangriffen aus dem Libanon erstmals in sieben Jahren Luftangriffe auf Ziele in dem Nachbarland geflogen. Am Donnerstag seien erneut „Raketen aus dem Libanon auf israelisches Gebiet“ gefeuert worden, schrieb die israelische Luftwaffe beim Onlinedienst Twitter.

Kampfflugzeuge hätten daraufhin „Abschussstellen und für Terror genutzte Infrastruktur“ im Libanon angegriffen. Der von schiitischen Hisbollah-Miliz betriebene Fernsehsender al-Manar berichtete von zwei Angriffen nahe der Stadt Mahmudija im Süden des Landes.

Israel hatte bereits den zweiten Tag in Folge Raketenbeschuss aus dem Libanon gemeldet. Auf drei Raketen am Mittwoch hatte die israelische Armee mit Artilleriefeuer geantwortet. Nach Angaben der libanesischen Armee schlugen dabei im Libanon 92 Geschosse ein, die zum Teil Buschbrände entfachten. Berichte über Tote oder Verletzte gab es nicht. Es werde untersucht, wer die Raketen auf Israel abgeschossen habe. (afp)

