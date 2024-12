Japan Airlines meldet Cyberangriff

Passagierflugzeuge der Japan Airlines stehen am 26. Dezember 2024 auf dem Rollfeld des Flughafens Haneda in Tokio. Japan Airlines meldete am 26. Dezember einen Cyberangriff, der zu Verspätungen bei Inlands- und Auslandsflügen führte, erklärte aber später, die Ursache gefunden und behoben zu haben. Foto: YUICHI YAMAZAKI/AFP via Getty Images