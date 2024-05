Ausland Bis zu drei Millionen Syrer im Land

Libanon-Deal: EU-Geld gegen Flüchtlingsstrom – ein Pakt mit Tücken

Die EU will dem Libanon eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen, um Wirtschaft, Institutionen und reguläre Streitkräfte zu stärken. Im Gegenzug soll der Libanon die syrischen Flüchtlinge im Land an der Weiterreise nach Zypern hindern. Am Ende könnte die Hisbollah das letzte Wort haben.