„Liberale sind kompetenter“: „Weißer Nationalist“ Richard Spencer ruft zur Wahl von Joe Biden auf

Bei den Demokraten war die Freude verhalten, als Richard Spencer, Organisator des Marsches von Charlottesville 2017, auf Twitter bekannte, Joe Biden zu wählen. Spencer traut den Demokraten mehr Härte gegen Kriminelle zu – und unterstützt deren Position zur Abtreibung.

Knapp drei Jahre nach dem „Unite the Right“-Marsch von Charlottesville, Virginia, hat einer der führenden Köpfe der sogenannten „Alt-Right“, Richard Spencer, auf Twitter zum Ausdruck gebracht, bei den am 3. November bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen dem demokratischen Herausforderer von Präsident Donald Trump, Joe Biden, die Stimme zu geben. Auch bei den Kongresswahlen werde er die Demokraten unterstützen.

Im Rahmen einer Debatte mit einem anderen Twitter-Nutzer hatte Spencer am Sonntag (23.8.) erst geäußert, er traue dem Ticket Biden/Harris eine härtere Position gegenüber Kriminellen und auch gegenüber Krawallen unter dem Banner von „Black Lives Matter“ zu als Donald Trump. Ein Follower fragte daraufhin nach, ob er vor dem Hintergrund dieser Einschätzung auch Biden wählen werde oder ob er einfach nur zu Hause bleiben werde.

Spencer antwortete, er werde Joe Biden und auch bei den übrigen Wahlen, die an jenem Tag anstehen – es werden unter anderem auch ein Drittel der Senatssitze und alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben -, die Demokraten wählen werde. Wörtlich erklärte er: „Ich habe vor, Biden und ein gerades demokratisches Ticket zu wählen. Das hat nichts mit ‚Akzelerationismus‘ oder ähnlichem zu tun; die Liberalen sind einfach die kompetenteren Leute.“

I plan to vote for Biden and a straight democratic ticket. It’s not based on “accelerationism” or anything like that; the liberals are clearly more competent people.

Akzelerationismus bezeichnet eine politische Theorie, die von einigen linken und rechten Extremisten vertreten wird und der zufolge man die eigentlich abgelehnte Entwicklung noch beschleunigen und auf die Spitze treiben wolle, damit es schneller zu krisenhaften Erscheinungen oder Bürgerkriegen komme, die dann zur „Revolution“ oder zum Auseinanderbrechen des Systems führen würde.

Noch am selben Tag postete Spencer ein Bild von sich mit dem Bekenntnisframe für „Team Joe“.

Spencer war einer der beiden Hauptorganisatoren des Marsches von Charlottesville am Wochenende des 11./12. August 2017. Ursprünglich war an diesem Wochenende eine Protestkundgebung gegen die Beseitigung von Denkmälern geplant, die militärische Persönlichkeiten der Südstaaten in der Zeit des Amerikanischen Bürgerkrieges würdigten.

Der Protestmarsch wurde jedoch von Spencer und anderen sogenannten „weißen Nationalisten“ in weiterer Folge in einen Aufmarsch der extremen Rechten umgewidmet, bei dem auch antisemitische Parolen skandiert wurden und Hakenkreuzfahnen zum Einsatz kamen.

Auch die Gegendemonstration wurde von extremistischen Gewalttätern instrumentalisiert, die ihrerseits gegen Polizeibeamte vorgingen. Bei einem vorsätzlichen Angriff mit einem Fahrzeug wurde an jenem Wochenende ein Gegendemonstrant getötet, zwei Polizeibeamte starben beim Absturz eines Hubschraubers. Zudem wurden mehr als 33 Menschen bei der Autoattacke sowie weiteren Ausschreitungen verletzt.

Joe Biden und weitere Demokraten hatten damals scharfe Kritik an Präsident Donald Trump geübt, als dieser in seinem Bemühen, die Gemüter zu beruhigen, erklärt hatte, es hätte auf beiden Seiten der Kundgebung anständige Menschen gegeben. Trump hatte damit auf der einen Seite Personen gemeint, die im Glauben mitmarschiert waren, gegen die Zerstörung historischer Denkmäler zu protestieren, und auf der anderen Demonstranten, die friedlich gegen Rassismus eintraten.

Von Spencer und der Alt-Right hatte sich Trump schon damals deutlich distanziert. Spencer hatte im Vorfeld der Wahlen von 2016 zur Wahl Donald Trumps aufgerufen. Der Publizist Ben Shapiro warf daraufhin der Alt-Right vor, als Trittbrettfahrer den Erfolg der breiten Volksbewegung für Trump und seine konservative Politik für sich reklamieren zu wollen, obwohl man entgegengesetzte Positionen vertrete.

Wenige Tage nach den Krawallen von Charlottesville wurde der Vertrag des langjährigen „Breitbart“-Chefredakteurs Steve Bannon als Präsidentenberater aufgehoben. Ihm wurde vorgeworfen, keine ausreichend klare Distanz zur Ideologie hinter dem „Unite the Right“-Aufmarsch erkennen zu lassen.

Andrew Bates, der Beauftragte für „schnelle Antworten“ im Wahlkampfteam von Joe Biden, hat die Wahlempfehlung Spencers auf Twitter zurückgewiesen. Er antwortete diesem:

„Wenn Joe Biden sagt, wir befinden uns in einer Schlacht um die Seele der Nation, gegen bösartige Formen des Hasses, die aus ihren Löchern emporkriechen, sind Sie ein Paradebeispiel für das, was er damit meint. Wofür Sie stehen, ist absolut abstoßend. Ihre Unterstützung ist hier zu 10.000 Prozent nicht willkommen.“

When Joe Biden says we are in a battle for the soul of our nation against vile forces of hate who have come crawling out from under rocks, you are the epitome of what he means. What you stand for is absolutely repugnant. Your support is 10,000% percent unwelcome here. https://t.co/86reJEoTCd

— Andrew Bates (@AndrewBatesNC) August 24, 2020