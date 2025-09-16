UN-Vollversammlung: Luxemburg will Palästina als Staat anerkennen

Luxemburg will sich einer wachsenden Gruppe an Ländern anschließen, die einen palästinensischen Staat anerkennen. „In Europa und weltweit entsteht derzeit eine Bewegung, die zeigen will, dass die Zwei-Staaten-Lösung nach wie vor relevant ist“, sagte Regierungschef Luc Frieden am Montagabend vor Journalisten. Daher beabsichtige die luxemburgische Regierung, sich bei der UN-Vollversammlung kommende Woche „denen anzuschließen, die den Staat Palästina anerkennen“.

Es handele sich um „keinen einfachen Schritt“, räumte Luxemburgs Außenminister Xavier Bettel am Dienstag in Brüssel ein. Wenn „alles in den Händen der Hamas und der israelischen Regierung“ belassen werde, passiere „überhaupt nichts“, begründete Bettel die Entscheidung.

Bewegung in Europa

In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere Staaten, darunter Frankreich, Großbritannien und Kanada, angekündigt oder in Aussicht gestellt, im September einen Palästinenserstaat offiziell anzuerkennen. Von Israel und den USA wird der Vorstoß scharf kritisiert.

Weltweit haben mehr als 140 Länder einen Palästinenserstaat anerkannt, darunter mehrere EU-Mitglieder wie Spanien und Irland. Die Bundesregierung erklärte im Juli, dieser Schritt komme für sie „kurzfristig“ nicht in Frage. Für Deutschland steht die Anerkennung eines Palästinenserstaats nach den Worten von Außenminister Johann Wadephul (CDU) „eher am Ende“ eines Verhandlungsprozesses. Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet in der letzten Septemberwoche statt.

Hintergrund: Gaza-Krieg

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas und ihre Verbündeten hatten mit ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelöst. Bei dem Großangriff wurden nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getötet, 251 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden 47 Menschen von der Hamas festgehalten, 25 von ihnen sind nach israelischen Angaben bereits tot.

Als Reaktion auf den Hamas-Überfall geht Israel massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-Behörden bislang mehr als 64.900 Menschen getötet. (afp/red)