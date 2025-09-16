Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

Cyberattacke: Persönliche Daten von 1,5 Millionen Schweden veröffentlicht

vor 35 Minuten

Hollywoodstar Robert Redford gestorben

vor 42 Minuten

Umfrage: Fast jeder 5. Beschäftigte im Handel ist unzufrieden mit seinem Lohn

vor einer Stunde

Gasspeicher-Füllstand steigt auf 75 Prozent - Winterversorgung gesichert

vor 2 Stunden

Italien darf Nord-Stream-Verdächtigen ausliefern

vor 2 Stunden

Schon wieder: Ursula von der Leyen muss sich Misstrauensanträgen stellen

vor 3 Stunden

Bodenoffensive in der Stadt Gaza: Wie geht es jetzt weiter?

vor 3 Stunden

Draghi zeichnet düstere Zukunft für EU-Wirtschaft - von der Leyen optimistisch

vor 3 Stunden

Ford verschärft Sparkurs in Köln: 1.000 Stellen fallen weg

vor 4 Stunden

Merz empfängt Nawrocki - Polens Präsident fordert 1,3 Billionen Euro von Deutschland

Logo Epoch Times
Zwei-Staaten-Lösung

UN-Vollversammlung: Luxemburg will Palästina als Staat anerkennen

Luxemburg will kommende Woche bei der UN-Vollversammlung einen Palästinenserstaat anerkennen und schließt sich damit einer wachsenden internationalen Bewegung an.

top-article-image

Die Flagge Palästinas während eines propalästinensischen Protests. (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Luxemburg will sich einer wachsenden Gruppe an Ländern anschließen, die einen palästinensischen Staat anerkennen. „In Europa und weltweit entsteht derzeit eine Bewegung, die zeigen will, dass die Zwei-Staaten-Lösung nach wie vor relevant ist“, sagte Regierungschef Luc Frieden am Montagabend vor Journalisten. Daher beabsichtige die luxemburgische Regierung, sich bei der UN-Vollversammlung kommende Woche „denen anzuschließen, die den Staat Palästina anerkennen“.
Es handele sich um „keinen einfachen Schritt“, räumte Luxemburgs Außenminister Xavier Bettel am Dienstag in Brüssel ein. Wenn „alles in den Händen der Hamas und der israelischen Regierung“ belassen werde, passiere „überhaupt nichts“, begründete Bettel die Entscheidung.
Mehr dazu

Bewegung in Europa

In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere Staaten, darunter Frankreich, Großbritannien und Kanada, angekündigt oder in Aussicht gestellt, im September einen Palästinenserstaat offiziell anzuerkennen. Von Israel und den USA wird der Vorstoß scharf kritisiert.
Weltweit haben mehr als 140 Länder einen Palästinenserstaat anerkannt, darunter mehrere EU-Mitglieder wie Spanien und Irland. Die Bundesregierung erklärte im Juli, dieser Schritt komme für sie „kurzfristig“ nicht in Frage. Für Deutschland steht die Anerkennung eines Palästinenserstaats nach den Worten von Außenminister Johann Wadephul (CDU) „eher am Ende“ eines Verhandlungsprozesses. Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet in der letzten Septemberwoche statt.
Mehr dazu

Hintergrund: Gaza-Krieg

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas und ihre Verbündeten hatten mit ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelöst. Bei dem Großangriff wurden nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getötet, 251 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden 47 Menschen von der Hamas festgehalten, 25 von ihnen sind nach israelischen Angaben bereits tot.
Als Reaktion auf den Hamas-Überfall geht Israel massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-Behörden bislang mehr als 64.900 Menschen getötet. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.