Macron berichtet EU-Spitzen über Treffen mit Trump

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über die Ergebnisse seines Treffens mit US-Präsident Donald Trump in Washington informiert.

Die EU-Spitzen kamen dafür am Mittwoch per Videokonferenz zusammen. Ziel sei die Vorbereitung des EU-Sondergipfels zur Ukraine am 6. März in Brüssel, erklärte EU-Ratspräsident António Costa in Brüssel.

„Gemeinsamer Weg mit Trump“

Macron hatte am Montag im Weißen Haus mit Trump über dessen geplante Verhandlungen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin beraten. Der französische Präsident sprach danach von einem „gemeinsamen“ Weg mit Trump.

In einigen Punkten gibt es weiter große Differenzen zwischen den USA und Europa. So bezeichnen die USA Russland nicht mehr als „Aggressor“ in dem Krieg.

Ungewiss ist, inwiefern die Ukraine und die Europäer an den Verhandlungen zwischen Trump und Putin beteiligt werden.

Darüber hinaus herrscht Unklarheit über die Absicherung einer möglichen europäischen Friedenstruppe durch die USA sowie über US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Sie sollen einen neuen Angriff durch Russland verhindern.

Am Donnerstag will der britische Premierminister Keir Starmer in Washington mit Trump zusammentreffen. Er telefonierte am Dienstagabend mit Macron. Danach lobten beide die „Führungsrolle“ des US-Präsidenten bei den Ukraine-Gesprächen. (afp/red)